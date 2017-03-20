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20:51 (мск), источник: Sputnik.by

Пограничники рассказали, что перевозил «радиоактивный» самолет

МИНСК, 20 мар — Sputnik. «Радиоактивный» самолет, совершавший транзитный рейс из Армении в Болгарию, а затем в Хорватию через территорию Беларуси, перевозил манипулятор для бесконтактного тестирования с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) республики.

Источник: Reuters

В воскресенье, 19 марта, в аэропорту Гомеля совершил посадку самолет АН-12. О том, что на его борту находился радиоактивный груз, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с руководством силового блока страны. Глава государства потребовал расследовать этот инцидент.

«В ходе совместного осмотра воздушного судна должностными лицами таможни и сотрудниками органов пограничной службы был выявлен груз (манипулятор для бесконтактного тестирования) с маркировкой наличия источника ионизирующего излучения», — рассказали в Госкпогранкомитете.

В аэропорт, по информации пограничников, были вызваны мобильная группа радиационной и химической безопасности Гомельской пограничной группы и сотрудники МЧС. Специалисты осуществили радиационный контроль груза.

«В результате замеров уровень радиационного фона показал значительное превышение допустимого значения», — добавили в ГПК.

Компетентные органы изучили сопроводительные документы на груз, после чего было принято решение о пропуске воздушного судна через государственную границу.

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