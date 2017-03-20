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20:15 (мск), источник: Tengrinews

Forbes назвал богатейших казахстанцев

Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В глобальном списке традиционно числятся пятеро казахстанцев.

Источник: Tengrinews

Возглавляет казахстанскую часть рейтинга глава Федерации тенниса Казахстана и бывший управделами президента Казахстана Булат Утемуратов. В этом году журнал оценил состояние бизнесмена в 2,3 миллиарда долларов. В 2016 году состояние Утемуратова Forbes также оценил в 2,3 миллиарда долларов. В мировом рейтинге Утемуратов занял 896 место, потеряв сразу 125 позиций.

Второе место в рейтинге самых богатых граждан Казахстана поделили между собой экс-глава корпорации «Казахмыс» Владимир Ким и чета Кулибаевых — Тимур и Динара Кулибаевы. Состояние каждого оценивается в 2,1 миллиарда долларов (973-е место в общем списке). В 2016 году капитал Кулибаевых оценивался в 2 миллиарда долларов, а Владимира Кима — в 1,5 миллиарда долларов.

Замыкает пятерку богатейших казахстанцев совладелец добывающей компании ERG, президент АО «Евразийский банк» Алиджан Ибрагимов. Состояние бизнесмена оценивается в 1,9 миллиарда долларов, за год оно увеличилось на 300 миллионов долларов. В мировом рейтинге Ибрагимов занял 1098-е место.

Добавим, что самым богатым человеком на планете четвертый год подряд остается основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние за год выросло до 86 миллиардов долларов с 75 миллиардов в предыдущем году. На втором месте — глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Его состояние увеличилось за год на 14,8 миллиарда долларов — до 75,6 миллиарда долларов. На третьей строчке расположился основатель онлайн-магазина Amazon.com Джефф Безос с состоянием в 72,8 миллиарда долларов.

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