Forbes назвал богатейших казахстанцев
Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В глобальном списке традиционно числятся пятеро казахстанцев.
Журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг мировых миллиардеров. В глобальном списке традиционно числятся пятеро казахстанцев.
Возглавляет казахстанскую часть рейтинга глава Федерации тенниса Казахстана и бывший управделами президента Казахстана Булат Утемуратов. В этом году журнал оценил состояние бизнесмена в 2,3 миллиарда долларов. В 2016 году состояние Утемуратова Forbes также оценил в 2,3 миллиарда долларов. В мировом рейтинге Утемуратов занял 896 место, потеряв сразу 125 позиций.
Второе место в рейтинге самых богатых граждан Казахстана поделили между собой
Замыкает пятерку богатейших казахстанцев совладелец добывающей компании ERG, президент АО «Евразийский банк» Алиджан Ибрагимов. Состояние бизнесмена оценивается в 1,9 миллиарда долларов, за год оно увеличилось на 300 миллионов долларов. В мировом рейтинге Ибрагимов занял 1098-е место.
Добавим, что самым богатым человеком на планете четвертый год подряд остается основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние за год выросло до 86 миллиардов долларов с 75 миллиардов в предыдущем году. На втором месте — глава компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. Его состояние увеличилось за год на 14,8 миллиарда долларов — до 75,6 миллиарда долларов. На третьей строчке расположился основатель