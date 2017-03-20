Состояние Ахметова выросло за год почти в два раза, — Forbes
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов, по версии Forbes, почти удвоил свое состояние за последний год — с 2,3 млрд до 4,4 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте издания.
Украинский бизнесмен Ринат Ахметов, по версии Forbes, почти удвоил свое состояние за последний год — с 2,3 млрд до 4,4 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте издания.
«Ринат Ахметов был самым богатым человеком Украины на протяжении 8 лет. На данный момент он владеет ¾ Группы Метинвест, которая сообщила о повышении прибыли в связи с улучшением ситуации на рынке железной руды и металлов», — говорится в сообщении.
Тем временем, на Востоке Украины в феврале прекратили производство две дочерние компании «Метинвеста»
Год назад в топ-10 богатейших людей Украины по версии Forbes вошли Ахметов, Порошенко, Коломойский с Боголюбовым, Косюк и Пинчук. Выбыли из первой десятки Новинский и Жеваго, а замыкал первую десятку рейтинга Forbes Леонид Черновецкий.