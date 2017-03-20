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19:56 (мск), источник: РБК - Украина

Состояние Ахметова выросло за год почти в два раза, — Forbes

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов, по версии Forbes, почти удвоил свое состояние за последний год — с 2,3 млрд до 4,4 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте издания.

«Ринат Ахметов был самым богатым человеком Украины на протяжении 8 лет. На данный момент он владеет ¾ Группы Метинвест, которая сообщила о повышении прибыли в связи с улучшением ситуации на рынке железной руды и металлов», — говорится в сообщении.

Тем временем, на Востоке Украины в феврале прекратили производство две дочерние компании «Метинвеста» из-за эскалации конфликта. Поступала также информация, что были захвачены 40 компаний в регионе, где работают Метинвест и ДТЭК, энергетическая компания Ахметова.

Год назад в топ-10 богатейших людей Украины по версии Forbes вошли Ахметов, Порошенко, Коломойский с Боголюбовым, Косюк и Пинчук. Выбыли из первой десятки Новинский и Жеваго, а замыкал первую десятку рейтинга Forbes Леонид Черновецкий.

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