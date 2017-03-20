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20:11 (мск), источник: РБК - Украина

Украина и Беларусь обошли Россию в рейтинге по качеству жизни

Российскую Федерацию в рейтинге Numbeo по качеству жизни обошли Беларусь, Индия, Пакистан, Египет и Украина. Соответствующий рейтинг создала онлайн-база данных об условиях и уровне жизни в мире Numbeо.

Источник: Reuters

Из 200 возможных баллов Россия набрала 85,93, оказавшись на 61 месте. Беларусь заняла 46-е место, набрав 119,23 балла, Украина заняла 59 место с 87,49 балла.

Согласно данным рейтинга Numbeо, большинство стран мира опережают РФ развивающейся экономикой, в частности Индия (51 место), Бразилия (53 место) и Китай (57 место).

Журнал Forbes, проанализировав позицию России в рейтинге Numbeо, отметил, что одними из основных факторов, сыгравших роль при определении места РФ, стали погода, пробки на столичных дорогах, высокие цены на жилье в крупных городах и экологическая обстановка.

В Forbes также сравнили качество жизни в России и в США, которые заняли 7 позицию в рейтинге. Согласно данным Numbeo, уровень загрязнения воздуха в РФ почти в два раза выше, чем в США. Климатические условия хуже в пять раз. Система здравоохранения в США на 12 пунктов опережает российскую. А покупательская способность американцев превосходит российскую более чем в два раза.

Также отмечается, что уровень безопасности в России несколько выше, чем в США (53,81 балла против 51,69), а стоимость жизни — значительно ниже (42,01 балла против 75,42).

Кстати, Украина оказалась на 24 месте в рейтинге самых доступных для проживания стран.

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