В Турции объяснили ввод пошлины на импорт российской пшеницы

Источник: РИА Новости

На прошлой неделе Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) попросила главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева принять меры для возобновления экспорта сельхозпродукции в Турцию. По данным НАЭСП, власти Турции с 15 марта остановили выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла. Ассоциация указывала, что Турция фактически ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из России. Министерство экономики Турции опровергло информацию о введении запрета на импорт российской сельхозпродукции, однако представитель торгпредства РФ в Анкаре сообщил, что минэкономики Турции исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действует нулевая ставка таможенной пошлины.

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«Россия ввела запрет на поставку ряда видов сельхозпродукции из Турции. Многие наши коллеги-экспортеры попали в сложное положение и несут убытки. Получается, что Турция покупает российские товары, а Россия наш товар не покупает. Чтобы эта ситуация была более сбалансированной, министерство экономики по нашему запросу с 15 марта ввело новую норму относительно российской пшеницы. Официального заявления не было, но я как глава сектора, знаю эту тему», — сказал собеседник агентства. Он напомнил, что Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, введенным в 2014 году США, странами ЕС и рядом других стран. «Торговля должна быть взаимной. Мы экспортируем в Россию на 800 миллионов долларов овощей и фруктов и ввозим на два миллиарда долларов пшеницы, ячменя и другой продукции. Выигрывать и зарабатывать должны обе стороны. Мы очень хотим торговать с Россией, но условия должны быть равными. Пока этого не будет, мы продолжим поддерживать свой запрос в министерство», — сказал Мете. По его словам, суда с российской сельхозпродукцией, которые были загружены и вышли из портов отправки до 15 марта, будут приняты в Турции. «Но следующие поставки уже приниматься не будут, пока не решится вопрос со снятием Россией ограничительных мер», — заявил собеседник агентства.

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