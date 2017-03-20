Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Тайский День слона
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
21:09 (мск), источник: РИА Новости

В Турции объяснили ввод пошлины на импорт российской пшеницы

АНКАРА, 20 мар — РИА Новости. Турция ввела таможенные пошлины на импорт российской пшеницы в связи с тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку турецкой сельхозпродукции, заявил в понедельник РИА Новости член управляющего совета союзов экспортеров Стамбула Зекерия Мете.

Источник: РИА Новости

На прошлой неделе Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) попросила главу Минсельхоза РФ Александра Ткачева принять меры для возобновления экспорта сельхозпродукции в Турцию. По данным НАЭСП, власти Турции с 15 марта остановили выдачу лицензий на импорт российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и растительного масла.

Ассоциация указывала, что Турция фактически ввела эмбарго на поставки сельскохозяйственной продукции из России. Министерство экономики Турции опровергло информацию о введении запрета на импорт российской сельхозпродукции, однако представитель торгпредства РФ в Анкаре сообщил, что минэкономики Турции исключило Россию из числа стран, по отношению к которым действует нулевая ставка таможенной пошлины.

Читайте также
Россия сняла запрет на импорт некоторых овощей из Турции

«Россия ввела запрет на поставку ряда видов сельхозпродукции из Турции. Многие наши коллеги-экспортеры попали в сложное положение и несут убытки. Получается, что Турция покупает российские товары, а Россия наш товар не покупает. Чтобы эта ситуация была более сбалансированной, министерство экономики по нашему запросу с 15 марта ввело новую норму относительно российской пшеницы. Официального заявления не было, но я как глава сектора, знаю эту тему», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, введенным в 2014 году США, странами ЕС и рядом других стран. «Торговля должна быть взаимной. Мы экспортируем в Россию на 800 миллионов долларов овощей и фруктов и ввозим на два миллиарда долларов пшеницы, ячменя и другой продукции. Выигрывать и зарабатывать должны обе стороны. Мы очень хотим торговать с Россией, но условия должны быть равными. Пока этого не будет, мы продолжим поддерживать свой запрос в министерство», — сказал Мете.

По его словам, суда с российской сельхозпродукцией, которые были загружены и вышли из портов отправки до 15 марта, будут приняты в Турции. «Но следующие поставки уже приниматься не будут, пока не решится вопрос со снятием Россией ограничительных мер», — заявил собеседник агентства.

Видео
Эрдоган позвал Путина в Стамбул

Мете отметил, что Турция хочет полного восстановления отношений с РФ, ухудшившихся после инцидента со сбитым ВВС Турции российским Су-24 над Сирией в ноябре 2015 года. «Бизнесмены, предприниматели не могут быть ни стороной, ни инструментом политических конфликтов. Торговля должна продолжаться», — резюмировал бизнесмен.

Эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов было введено Россией с 1 января 2016 года в рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ приняло решение допустить на отечественный рынок ряд турецких продуктов — косточковые культуры и цитрусовые.

На прошлой неделе было опубликовано постановление правительства РФ, которое снимает запрет на поставки из Турции репчатого лука и лука-шалота, цветной капусты и капусты брокколи, соли и морской воды, жевательной резинки и гвоздик. Таким образом, под запретом остаются поставки из Турции замороженного мяса и субпродуктов домашних кур и индеек, свежих и охлажденных томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Трамп не пожал руку Меркель
Умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер
СБУ подготовила документ о запрете въезда Самойловой в страну
ФБР начало расследовать слухи о связях Трампа с Москвой
Минобороны опровергло строительство новой базы в Сирии
В Архангельске городскую набережную застелили паркетом (фото)
Российская академия наук проведет выборы президента осенью
Спорт
«Слоны» едут в Россию с временным тренером Последние новости о ближайшем сопернике сборной Станислава Черчесова
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь