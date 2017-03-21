200 крымских миллионеров отчитались о своих доходах налоговикам

Среди них и 200 крымских миллионеров. Основная масса декларантов заявила доходы до 1 миллиона рублей, 185 человек — от 1 миллиона до 10 миллионов. Четверо — от 10 миллионов до 100 миллионов. И пока только один человек задекларировал доход от 100 млн до 500 млн рублей, — отмечает пресс-служба УФНС России по Республике Крым. В Налоговой службе напоминают: последний день приёма деклараций — 2 мая. Сам налог на доходы физических лиц по итогам декларирования необходимо уплатить не позднее 15 июля. Отчитаться, в частности, должны индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы… Все физические лица, получившие доход помимо основного места работы.

Крымские специалисты Налоговой службы в этом году планируют принять порядка 40 тысяч деклараций, перечислить в бюджет около 500 миллионов рублей.