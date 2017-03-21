Депутаты Горсовета решили помочь дольщикам двух проблемных домов в Калининграде

Народные избранники согласовали внесение изменений в правила землепользования и застройки.

На улице Пехотной высоту здания увеличат с четырёх до пяти этажей: это позволит инвестору сдать объект, а обманутым дольщикам — получить квартиры. На улице Невского возникла другая проблема. Из-за увеличения этажности земельный участок не соответствовал нормативным требованиям. Члены комиссии решили присоединить к нему пустырь, расположенный рядом.

По словам депутата Горсовета Олега Шкиля, одобренные изменения помогут обманутым дольщикам быстрее получить своё жильё.