Депутаты Горсовета решили помочь дольщикам двух проблемных домов в Калининграде
В понедельник, 20 марта, на заседании комиссии Горсовета депутаты одобрили решения, которые помогут достроить два проблемных дома в Калининграде.
В понедельник, 20 марта, на заседании комиссии Горсовета депутаты одобрили решения, которые помогут достроить два проблемных дома в Калининграде.
Народные избранники согласовали внесение изменений в правила землепользования и застройки.
На улице Пехотной высоту здания увеличат с четырёх до пяти этажей: это позволит инвестору сдать объект, а обманутым дольщикам — получить квартиры. На улице Невского возникла другая проблема.
По словам депутата Горсовета Олега Шкиля, одобренные изменения помогут обманутым дольщикам быстрее получить своё жильё.
— Сегодня было принято важное решение, которое приблизило несколько десятков калининградских семей к долгожданному новоселью. Найти новых инвесторов для достройки проблемных объектов очень сложно, а без увеличения этажности — вряд ли возможно. Именно поэтому город пошёл навстречу и согласовал изменения. Важно отметить, что высота зданий увеличится незначительно: в случае с улицей Пехотной это всего один этаж — таким образом, город учитывает интересы и дольщиков, и местных жителей. Сейчас в Калининграде осталось несколько проблемных объектов, количество пострадавших людей исчисляется сотнями. Граждане отдали свои деньги, но не могут получить жильё. Для