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10:39 (мск), источник: Калининград.Ru

Депутаты Горсовета решили помочь дольщикам двух проблемных домов в Калининграде

В понедельник, 20 марта, на заседании комиссии Горсовета депутаты одобрили решения, которые помогут достроить два проблемных дома в Калининграде.

Источник: Калининград.Ru

Народные избранники согласовали внесение изменений в правила землепользования и застройки.

На улице Пехотной высоту здания увеличат с четырёх до пяти этажей: это позволит инвестору сдать объект, а обманутым дольщикам — получить квартиры. На улице Невского возникла другая проблема. Из-за увеличения этажности земельный участок не соответствовал нормативным требованиям. Члены комиссии решили присоединить к нему пустырь, расположенный рядом.

По словам депутата Горсовета Олега Шкиля, одобренные изменения помогут обманутым дольщикам быстрее получить своё жильё.

— Сегодня было принято важное решение, которое приблизило несколько десятков калининградских семей к долгожданному новоселью. Найти новых инвесторов для достройки проблемных объектов очень сложно, а без увеличения этажности — вряд ли возможно. Именно поэтому город пошёл навстречу и согласовал изменения. Важно отметить, что высота зданий увеличится незначительно: в случае с улицей Пехотной это всего один этаж — таким образом, город учитывает интересы и дольщиков, и местных жителей. Сейчас в Калининграде осталось несколько проблемных объектов, количество пострадавших людей исчисляется сотнями. Граждане отдали свои деньги, но не могут получить жильё. Для кого-то это были все накопления, кто-то влез в долги — ситуации разные, поэтому необходимо рассматривать каждый случай индивидуально и консолидировать усилия всех ветвей власти для решения проблем обманутых дольщиков, — подытожил Олег Шкиль.

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