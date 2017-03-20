МВФ перенес выделение Украине транша по результатам встречи «Большой двадцатки»

«Еще в пятницу этот вопрос (вопрос выделения Украине транша — ИФ) был в повестке дня заседания Фонда на 20-е число, но в пятницу завершилась встреча лидеров стран “Большой двадцатки”, и они обсуждали этот вопрос, и вот по результатам обсуждения Международный валютный фонд принял такое решение», — сказал министр в эфире телеканала «112. Украина» в понедельник.

По его словам, МВФ перенес рассмотрение выделения транша для получения дополнительной информации о влиянии блокады Донбасса на макроэкономические показатели Украины, и эта информация сейчас готовится Министерством финансов и Национальным банком Украины.

Рева отметил со ссылкой на министра финансов Украины Александра Данилюка, что сама программа сотрудничества с МВФ не будет пересматриваться.

Как сообщалось, вопрос третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины исчез с повестки дня совета директоров Международного валютного фонда на 20 марта. Какая-либо информация о причинах таких изменений на сайте Фонда отсутствует. Повестка дня расписана до 24 марта и вопроса Украины в ней нет.

В свою очередь, Национальный банк Украины в ответ на запросы СМИ сообщает, что Украина находится в программе сотрудничества с МВФ.

«Последний ход событий в стране нуждается в дополнительном изучении их потенциального влияния на экономику и его учет в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с Фондом», — сообщается на странице Нацбанка в фейсбуке.