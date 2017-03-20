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23:14 (мск), источник: Интерфакс

Россия начала поставлять в Китай системы С-400

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Россия начала поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф» в Китай, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, председатель думской комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев.

Источник: РИА "Новости"

«Индия сейчас активно приценивается к С-400. Мы сейчас поставили в Китай первые дивизионы», — сказал Гутенев в понедельник в эфире радио «Эхо Москвы». По его словам, Индия и Турция «стоят в очереди» за С-400.

Гутенев — первый вице-президент Союза машиностроителей России.

«Рособоронэкспорт» и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России информацию о поставке в Китай первых дивизионов С-400 пока не прокомментировали.

О том, что Китай заключил контракт на покупку систем С-400, было официально объявлено в апреле 2015 года. Состав сделки и ее денежный объем не разглашаются.

14 февраля директор по международному сотрудничеству и региональной политики «Ростеха» Виктор Кладов сообщил, что Россия начала производство С-400 для Китая. «Стадия производства», — сказал он.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ЗРС С-400 «Триумф» задействована, в частности, для обороны российской военной базы Хмеймим в Сирии.

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