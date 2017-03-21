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02:10 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты: сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Очередной всплеск сланцевой революции в США может свести на нет усилия других нефтедобывающих стран по стабилизации мирового рынка нефти, пишут в своем блоге начальник отдела биржевых товаров из исследовательского департамента МВФ Рабах Арецки и экономист этого отдела Акито Мацумото.

Источник: AP 2017

В начале марта глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о второй волне сланцевой революции в США, которая в ближайшие пять лет будет оказывать серьезное влияние на мировой нефтяной рынок и цены на «черное золото».

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«Увеличение производства нефти из сланцевых месторождений в США может быстро свести на нет большую часть, если не все сокращение добычи ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, поскольку в случае сланцевых месторождений добыча из скважин может начинаться в пределах одного года после производства начальных инвестиций, в отличие от обычных инвестиций в нефтедобычу, которые начинают приносить плоды только через целый ряд лет», — пишут они.

В этой связи аналитики называют сланцевые месторождения «самой большой угрозой попыткам добиться стабильности цен».

При этом они отмечают, что «в январе (указанные в соглашении по стабилизации) уровни соблюдались почти на 90%». «Такая степень соблюдения резко контрастирует с обычно слабым выполнением членами ОПЕК показателей, установленных в прошлых соглашениях об объеме производства», — пишут Арецки и Мацумото.

Эксперты добавляют, что «соглашение ОПЕК ускорило перебалансирование нефтяного рынка, при котором предложение нефти соответствует спросу, и это сопровождается стабильными ценами». «Соглашение ОПЕК об объемах производства должно привести к уменьшению избыточного предложения, по крайней мере временно», — считают они.

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«Фьючерсные рынки показывают, что для цен на нефть ожидания стойко закрепились вблизи отметки 50 долларов за баррель. Само соглашение ОПЕК привело к высвобождению определенных сил, которые будут ограничивать его действенность в течение следующих нескольких лет», — заключают эксперты МВФ.

ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия на 300 тысяч. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

При этом США, входящие в тройку крупнейших производителей нефти в мире, не могут вести переговоры с ОПЕК (так как любые картельные сговоры запрещены их законодательством).

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