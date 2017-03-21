Эксперты: сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок

В начале марта глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил о второй волне сланцевой революции в США, которая в ближайшие пять лет будет оказывать серьезное влияние на мировой нефтяной рынок и цены на «черное золото».

«Увеличение производства нефти из сланцевых месторождений в США может быстро свести на нет большую часть, если не все сокращение добычи ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, поскольку в случае сланцевых месторождений добыча из скважин может начинаться в пределах одного года после производства начальных инвестиций, в отличие от обычных инвестиций в нефтедобычу, которые начинают приносить плоды только через целый ряд лет», — пишут они.

В этой связи аналитики называют сланцевые месторождения «самой большой угрозой попыткам добиться стабильности цен».

При этом они отмечают, что «в январе (указанные в соглашении по стабилизации) уровни соблюдались почти на 90%». «Такая степень соблюдения резко контрастирует с обычно слабым выполнением членами ОПЕК показателей, установленных в прошлых соглашениях об объеме производства», — пишут Арецки и Мацумото.

Эксперты добавляют, что «соглашение ОПЕК ускорило перебалансирование нефтяного рынка, при котором предложение нефти соответствует спросу, и это сопровождается стабильными ценами». «Соглашение ОПЕК об объемах производства должно привести к уменьшению избыточного предложения, по крайней мере временно», — считают они.