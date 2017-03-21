Более 100 жилых домов перевели со спецсчетов в Фонд капремонта в Приангарье

Свыше 100 жилых домой, жильцы которых ранее копили деньги на спецсчете, вернули в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приангарья. 102 из них находятся в Иркутске, 17 — в Шелехове, Ангарске и Нижнеудинске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на РИА «ФедералПресс».

Городские власти объясняют свое решение тем, что жильцы указанных домов были лишены возможности копить деньги на капремонт, поскольку платежи на свой спецсчет вносили нерегулярно.

«Сейчас фонд капремонта области уже начал формировать новый реестр платежей и разносить их по лицевым счетам жильцов указанных домов. Эти процессы будут длиться еще два месяца — март и апрель. Однако начислять пени этим жильцам не будут до конца года, чтобы дать им возможность погасить долги без штрафных санкций», — говорится в сообщении.

Если платежи на спецсчет вносят меньше 50% жителей дома, то служба госжилнадзора сначала направляет собственникам требование погасить задолженность за пять месяцев. После при непогашении долга служба уведомляет о неплатежах муниципалитет. Тогда администрация Иркутска уже за месяц может принять решение о возврате дома со спецсчета в общий фонд.