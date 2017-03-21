Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Познер не изменил своего мнения об участии инвалидов в телешоу
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
Бракоразводный процесс в РФ, за которым пристально следил мир
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
16Неслабый пол
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
05:12 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярка отсудила у застройщика 100 тыс. руб. за квартиру с дефектом

Зимой в новом жилье женщина замёрзла.

Квартира жительницы Красноярска, которая купила жильё в «Белых Росах», оказалось с дефектом, сообщает Красноярский краевой суд.

В феврале 2013 года застройщик — компания «Белые росы» — передал в собственность дольщику 1-комнатную квартиру в многоэтажном доме на ул. Карамзина. В мае 2014 года собственник продал квартиру истице. Однако приобретенное жилое помещение оказалось некачественным, в зимнее время в квартире было холодно. Выявилось, что оконные блоки были установлены негерметично — монтажные швы местами не заполнены пеной, кроме того, потолок и стены были неровными.

В январе 2016 года женщина направила в адрес строительной компании претензию о возмещении стоимости устранения недостатков, но застройщик не ответил. Тогда она обратилась в суд с иском о защите прав потребителя.

При рассмотрении дела суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу. Эксперты подтвердили наличие недостатков строительно-монтажных работ, определив стоимость их устранения в сумме 73 тыс. рублей. При этом, определяя размеры неустойки и штрафа, суд учел ходатайство ответчика о снижении взысканий.

В ноябре 2016 года Свердловский районный суд Красноярска постановил взыскать с ООО «Белые росы» в пользу собственницы квартиры 73 тыс. рублей. Плюс 20 тыс. рублей неустойки за просрочку удовлетворения требований потребителя, 1 тыс. рублей компенсации морального вреда и 10 тыс. рублей штрафа за неудовлетворении требований истицы в добровольном порядке. В доход местного бюджета с ответчика было взыскано 4,8 тыс. рублей государственной пошлины.

Однако компания подала апелляцию, и просила снизить неустойку, считая сумму несоразмерной последствиям нарушения обязательства. Но Красноярский краевой суд не нашел для этого правовых оснований.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Счастье – это не всегда хорошо. Психологи о том, как быть счастливым и не сойти с ума
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
У США закончилось «стратегическое терпение» в отношении КНДР
Россия начала поставлять в Китай системы С-400
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
Немецкая газета рассказала о схеме по отмыванию денег из России
Убитый топ-менеджер "Роскосмоса" не жаловался на условия в СИЗО
Спорт
Первый день сборной: без Акинфеева и Дзюбы В понедельник сборная России начала подготовку к контрольным матчам с Кот'д-Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта)
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь