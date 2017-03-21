Красноярка отсудила у застройщика 100 тыс. руб. за квартиру с дефектом

Квартира жительницы Красноярска, которая купила жильё в «Белых Росах», оказалось с дефектом, сообщает Красноярский краевой суд.

В феврале 2013 года застройщик — компания «Белые росы» — передал в собственность дольщику 1-комнатную квартиру в многоэтажном доме на ул. Карамзина. В мае 2014 года собственник продал квартиру истице. Однако приобретенное жилое помещение оказалось некачественным, в зимнее время в квартире было холодно. Выявилось, что оконные блоки были установлены негерметично — монтажные швы местами не заполнены пеной, кроме того, потолок и стены были неровными.

В январе 2016 года женщина направила в адрес строительной компании претензию о возмещении стоимости устранения недостатков, но застройщик не ответил. Тогда она обратилась в суд с иском о защите прав потребителя.

При рассмотрении дела суд назначил судебную строительно-техническую экспертизу. Эксперты подтвердили наличие недостатков строительно-монтажных работ, определив стоимость их устранения в сумме 73 тыс. рублей. При этом, определяя размеры неустойки и штрафа, суд учел ходатайство ответчика о снижении взысканий.

В ноябре 2016 года Свердловский районный суд Красноярска постановил взыскать с ООО «Белые росы» в пользу собственницы квартиры 73 тыс. рублей. Плюс 20 тыс. рублей неустойки за просрочку удовлетворения требований потребителя, 1 тыс. рублей компенсации морального вреда и 10 тыс. рублей штрафа за неудовлетворении требований истицы в добровольном порядке. В доход местного бюджета с ответчика было взыскано 4,8 тыс. рублей государственной пошлины.

Однако компания подала апелляцию, и просила снизить неустойку, считая сумму несоразмерной последствиям нарушения обязательства. Но Красноярский краевой суд не нашел для этого правовых оснований.