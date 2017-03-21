В правительстве задумались над возвращением налога с продаж

Издание ссылается на шестерых федеральных чиновников, которые утверждают, что все решения о налогах будут приняты после мая 2018 года.

Речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе в размере 2−3%, поясняют источник

Речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе в размере 2−3%, поясняют источник

По мнению чиновников, это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога.

Подчеркивается, что эта идея представлена как возможность уйти от повышения НДС. Источники «Ведомостей» уверены, что рост ставки налога на добавленную стоимость усилит нагрузку на всех и отвлечет оборотные средства, тогда как торговый сбор повлияет только на розницу.

13 марта, министр финансов Антон Силуанов на налоговом форуме РСПП заявил, что Минфин считает нейтральным для бюджета снижение страховых взносов с 30% до 22% и повышение НДС с 18% до 22%.