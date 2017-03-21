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09:25 (мск), источник: Интерфакс

В правительстве задумались над возвращением налога с продаж

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU — Экономический блок правительства задумался над перспективой возвращения налога с продаж, пишут во вторник «Ведомости». Этот шаг может стать альтернативой повышению ставки НДС до 22%, которое ранее анонсировал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Источник: Reuters

Издание ссылается на шестерых федеральных чиновников, которые утверждают, что все решения о налогах будут приняты после мая 2018 года.

Речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе в размере 2−3%, поясняют источник

По мнению чиновников, это позволит не выделять его в чеке и не увеличивать цену на сумму налога.

Подчеркивается, что эта идея представлена как возможность уйти от повышения НДС. Источники «Ведомостей» уверены, что рост ставки налога на добавленную стоимость усилит нагрузку на всех и отвлечет оборотные средства, тогда как торговый сбор повлияет только на розницу.

13 марта, министр финансов Антон Силуанов на налоговом форуме РСПП заявил, что Минфин считает нейтральным для бюджета снижение страховых взносов с 30% до 22% и повышение НДС с 18% до 22%.

Комментарии
7
Владимир *****
последние крохи выкачивают из нищего народа!...власть не способна сделать жизнь достойной и всех направляет на братское кладбище!
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Adam Khadisov
Прогрессивный налог мера неэффективная для нашей страны, т.к. большие богатства в нашей стране гребут чиновники и гребут в обход налогового и прочего кодекса!
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Георгий Таболов
Президент публично озвучил "свое личное" мнение, что он против прогрессивной шкалы налогообложения. Скажите, кто из чиновников осмелится сказать, что Президент не прав? Смешно... Так что, тема закрыта. Богатых не трогать! За работу товарищи!!!
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