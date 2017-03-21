В Красноярске на 4,5 тысячи рублей увеличилась себестоимость кв. м. жилья

В 2016 году в Красноярском крае на строительство жилых домов направлено 54 миллиарда рублей, это почти 13% от общего объема инвестиций в основной капитал, сообщает Красноярскстат.

Всего было введено в эксплуатацию 1,3 млн квадратных метров жилья, больше, чем в 2015 году на 4,8%. Большая часть была построена за счет средств компаний — 78,5%, остальное населением. При этом застройщики стали строить больше почти на 27%, в то время как население, наоборот, снизило объёмы строительства на 36%.

Всего в 2016 году было построено 24,5 тысячи квартир, что по сравнению с 2015 годом больше на 18,9 процента. При этом на долю однокомнатных квартир пришлось 48,8 процента, двухкомнатных — 29,6 процента, трехкомнатных — 16,4 процента, четырехкомнатных и более — 5,3 процента.

Кстати, строить чаще стали монолитные дома: с 7,2% в 2015 году до 22,9 процента в 2016 году, панельных стало меньше на 6,5% и сегодня таких домов возведено 14,1% из общего объема. Сократилась и доля деревянных домов до 13% (в 2015 их было 20,5%).

Средняя стоимость строительства одного квадратного в 2016 году составила 46088 рублей (в 2015 г. — 41747 рублей).