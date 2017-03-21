Новосибирские УК решат проблему с затоплением крупной улицы до конца месяца

Власти решат проблему с затоплением улицы в Ленинском районе до конца месяца, сообщает пресс-служба мэрии.

В Ленинском районе завершается строительство ливневой канализации, которая поможет решить многолетнюю проблему с подтоплением дороги на улице Большой и прилегающих к ней улиц частного сектора.

Улица Большая в течение нескольких лет попадала в зону подтопления в связи с активной застройкой территории, из-за чего естественный рельеф местности был нарушен.

«Сейчас мы заканчиваем строительство водоотводной ливневки диаметром 800 мм протяженностью около полутора километров — до залива. Там есть дамба, которая не даст воде уйти. Будем делать прокол, прокладывать трубы и устанавливать запорные устройства. Таким образом мы обеспечиваем безопасность жителей улицы Проточной во время паводка. К этим работам мы планируем приступить в ближайшие две недели. Третий этап — это строительство летом 2017 года ливневки на ул. 2-й Шоссейной диаметром 300 мм», — отметил заместитель главы администрации Ленинского района Александр Гриб.

Первый этап комплексного строительства ливневой канализации в Ленинском районе планируют завершить до конца марта. Работы ведутся за счет средств хозяйствующих субъектов.