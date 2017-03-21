В Новосибирске открылась выставка «Киргизский базар»

В Новосибирске открылся Киргизский базар, сообщает пресс-служба мэрии.

С 21 марта по 18 апреля 2017 года в Новосибирской области пройдет выставка производителей из Республики Киргизия «Кыргыз базары — Киргизский базар, организованная в рамках Евразийского экономического союза и делового совета Шанхайской организации сотрудничества.

«Около 300 крупнейших киргизских фабрик представят жителям сибирского региона товары широкого потребления — одежда, обувь, товары для дома и быта. Оптовые покупатели смогут заключить долгосрочные контракты на поставку товаров напрямую с крупными дистрибьюторами и производителями Республики Киргизия», — говорится в сообщении.

В рамках выставки будут проходить тематические круглые столы с представителями органов власти и бизнес-сообщества, на которых планируется обсудить вопросы взаимодействия российских и киргизских предпринимателей, применения положений таможенного и налогового законодательства.

Выставка проходит в поселке Садовый, улица Пасечная, 14.