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06:24 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Енисейский фанерный комбинат» возобновит производство в конце года

Сейчас подбирается сырьевая база.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Производство на Енисейском фанерном комбинате (ЕФК) под Красноярском, который считается крупнейшим в Сибири, планируется возобновить в конце 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра лесного хозяйства Красноярского края Владимира Векшина.

«ЕФК, он сейчас называется “Красфан”, сменил собственника и готовится к запуску. Оборудование у него сохранилось, мы сейчас подбираем под него сырьевую базу. Запуск производства фанеры планируется в тестовом режиме в четвертом квартале», — сказал Векшин.

Как пояснили в правительстве Красноярского края, «Красфан» планирует производить 200 тысяч кубометров фанеры и 35 тысяч тонн брикетов в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 2 млрд рублей.

ЕФК был запущен весной 2011 года. Стоимость проекта составляла 7 млрд рублей. В ноябре 2014 года Арбитражный суд Красноярского края признал ЕФК банкротом.

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