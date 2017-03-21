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06:52 (мск), источник: ИА Башинформ

На что обратить внимание при покупке семян — Россельхознадзор по Башкирии

УФА, 20 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Специалисты Управления Россельхознадзора по Башкортостану назвали несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание при покупке семян овощных и цветочных растений.

Пакетики с семенами должны содержать следующую информацию: наименование, адрес и телефон организации — продавца семян, название культуры, сорта, номер партии, масса (в граммах) или количество (штук) семян в пакетике, а также срок реализации.

Аналогичные требования предъявляются к упаковкам с семенным картофелем, луком-севком и чесноком.

«Остерегайтесь приобретать семена с просроченной маркировкой пакетиков. Срок годности семян различный и зависит от биологических особенностей культуры, условий хранения, транспортировки и методов обработки. Например, семена укропа, сельдерея, петрушки, моркови, пастернака, ревеня и других культур имеют срок годности семян 1−2 года. Поэтому на третий год хранения семян их всхожесть снижается до 25 процентов», — пояснил государственный инспектор отдела карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля Россельхознадзора по РБ Эмиль Биктимиров.

На саженцах плодовых и ягодных культур обязательно должна быть этикетка с названием сорта, наименованием производителя, обозначение стандарта, товарность сорта и репродукция.

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