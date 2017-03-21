Мэрия обещает выделить муниципальному транспорту 100 миллионов, чтобы проезд в Омске не дорожал
Следует ли перечислять бюджетные деньги на эти цели, в ближайшее время решат депутаты Омского горсовета.
Следует ли перечислять бюджетные деньги на эти цели, в ближайшее время решат депутаты Омского горсовета.
Администрация Омска сообщает, что мэр Вячеслав Двораковский предложил выделить из городского бюджета 100 миллионов рублей муниципальным пассажирским предприятиям. Эти деньги пойдут на компенсацию разницы между установленным тарифом и реальной стоимостью поездки.
Рассмотрением этого предложения займутся депутаты Омского городского совета. Оно включено в повестку пленарного заседания, которое состоится уже завтра, 22 марта.