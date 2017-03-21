Мэрия обещает выделить муниципальному транспорту 100 миллионов, чтобы проезд в Омске не дорожал

Администрация Омска сообщает, что мэр Вячеслав Двораковский предложил выделить из городского бюджета 100 миллионов рублей муниципальным пассажирским предприятиям. Эти деньги пойдут на компенсацию разницы между установленным тарифом и реальной стоимостью поездки.

Рассмотрением этого предложения займутся депутаты Омского городского совета. Оно включено в повестку пленарного заседания, которое состоится уже завтра, 22 марта.