На содержание нового путепровода и подземного перехода на Ленина власти Омска выделили 7,5 миллионов рублей

Администрация города Омска для содержания путепроводов и подземных переходов выделила дополнительные средства. Мэр Омска Вячеслав Двораковский на 7,5 миллионов рублей увеличил ассигнования муниципальному бюджетному учреждению «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства».

Дополнительные средства потребовались для обеспечения содержания двух новых объектов, инженерных сооружений. Напомним, в Омске появились путепровод через железнодорожные пути в районе улиц 15-ая Рабочая и Хабаровская. Также учреждение вновь взяло на себя обязанность по обслуживанию подземного перехода на улице Ленина.

Путепровод был построен и сдан в эксплуатацию в прошлом 2016 году в рамках программы подготовки к 300-летию. Также в 2016 году была проведена масштабная реконструкция подземного перехода на Любинском проспекте.