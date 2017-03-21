В Иркутске снесли незаконно построенное кафе

Как сообщает 21 марта 2017 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, в суд поступило исковое заявление от министерства имущественных отношений Иркутской области, по которому было принято решение обязать гражданина В. снести незаконно возведённое здание (площадь 46 кв.м) и освободить земельный участок.

Судебные приставы Иркутска возбудили исполнительное производство и проконтролировали демонтаж здания. Гражданин В. добровольно приступил к сносу кафе. После уборки участка от строительного мусора исполнительное производство окончено фактическим исполнением.