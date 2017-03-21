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07:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске снесли незаконно построенное кафе

Самовольно построенное здание кафе узбекской кухни разобрали в Иркутске в течение недели по решению Куйбышевского районного суда.

Как сообщает 21 марта 2017 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, в суд поступило исковое заявление от министерства имущественных отношений Иркутской области, по которому было принято решение обязать гражданина В. снести незаконно возведённое здание (площадь 46 кв.м) и освободить земельный участок.

Судебные приставы Иркутска возбудили исполнительное производство и проконтролировали демонтаж здания. Гражданин В. добровольно приступил к сносу кафе. После уборки участка от строительного мусора исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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