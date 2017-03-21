В Иркутске снесли незаконно построенное кафе
Самовольно построенное здание кафе узбекской кухни разобрали в Иркутске в течение недели по решению Куйбышевского районного суда.
Самовольно построенное здание кафе узбекской кухни разобрали в Иркутске в течение недели по решению Куйбышевского районного суда.
Как сообщает 21 марта 2017 года
Судебные приставы Иркутска возбудили исполнительное производство и проконтролировали демонтаж здания. Гражданин В. добровольно приступил к сносу кафе. После уборки участка от строительного мусора исполнительное производство окончено фактическим исполнением.