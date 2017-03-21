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07:59 (мск), источник: ИА REGNUM

Законодатели Прикамья получают в среднем 87 тыс. рублей

Среди гражданских и муниципальных служащих по ветвям власти в Прикамье у законодателей самая высокая заработная плата.

В Пермском крае среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в 2016 году составила 40 тыс. 439 рублей, муниципальных служащих — 31 тыс. 879 рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате, средняя зарплата чиновников в законодательной власти составила 87 тыс. 012 рублей, исполнительной — 41 тыс. 232 рубля, судебной и прокуратуры — 33 тыс. 430 рублей.

Стоит отметить, заработная плата гражданских служащих, занятых в региональных органах исполнительной власти, на 8,8% выше зарплаты работников федеральных ведомств и на 41,4% выше зарплаты муниципальных служащих.

Должности государственной гражданской службы в регионе замещали 12,5 тыс. человек, или 40,9% от общей численности работников, занятых в органах государственной власти. На должностях муниципальной службы трудились 8,3 тыс. человек, что составило 74,3% от общей численности, работающих в органах местного самоуправления.

По сравнению с соответствующим периодом 2015 года численность работников, замещавших должности государственных гражданских и муниципальных служащих, занятых в органах исполнительной власти сократилась на 0,5 тыс. человек (2,8%) и составила 17,6 тыс. человек. Наибольшее снижение численности отмечено в федеральных государственных органах (на 5,7%).

Отметим, средняя заработная плата в регионе за тот же период — 29 тыс. 870,7 рублей.

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