В Советском районе Уфы на два дня отключат холодную воду

В частности, с 10.00 до 22.00 часов холодной воды не будет в домах пор адресам: проспект Октября, 13, 13/1, 15; ул. Халтурина, 57, 59.

На следующий день, 23 марта, с 10.00 до 20.00 часов отключат воду на ул. С. Злобина, 5/1, ул. Баргузинской, 8, а также на ул. Р. Зорге, 40/1, 40/2, 338/1, 38/2, 38/3, 36/2.