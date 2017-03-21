Качество услуг общественного транспорта в Иркутске соответствует стоимости проезда

Тема общественного транспорта стала краеугольным камнем проблем, с которыми сталкиваются не только жители Иркутска, но и сами транспортные предприятия. Сложившийся порядок стоимости проезда, несоответствие затрат, которые несут перевозчики, предъявляемым властями требованиям представляет объективную картину качества оказания услуг. Дублирование маршрутов, конкуренция с межмуниципальным транспортом, загруженность дорог — об этих и других проблемах транспортной инфраструктуры рассказали корр. ИА IrkutskMedia частные транспортные компании города.

Тариф для обновления.

Оценивая ситуацию в общественном транспорте, важно взглянуть на интересы перевозчиков, которые нередко являются заложниками ситуации и обещаний властей. Главной проблемой для транспортных компаний остается тариф — его повышение на муниципальных маршрутах позволит получить инвестиционную составляющую для обновления парка автобусов. Директор нескольких маршрутов города Иркутска и председатель правления ассоциации перевозчиков НП «Компас» Ирина Орлова заметила, что у владельцев частных маршрутов разные интересы и взгляды на тариф.

— Законопослушные перевозчики хотят повышения тарифа, нормальной работы, честных конкурсов, согласны возить льготников, если будут соответствующие условия. Мы являемся членами Российского автомобильного союза, на конференциях встречаемся с представителями ассоциаций, некоммерческих партнерств других регионов, обсуждаем свои проблемы. У нас тариф самый низкий по России. Его повысили впервые за восемь лет. Без нового тарифа невозможно обновить подвижной состав, обеспечить зарплату водителям, уплатить налоги, — сказала Ирина Орлова.

Стоимость проезда в областном центре отражает качество перевозок, считает руководитель НП «Объединение автотранспортных предприятий Иркутска» Сергей Ошурков.

— У нас основная проблема — это тариф. На данный момент он отражает качество услуг. У перевозчиков при таком тарифе нет возможности приобретать технику, устанавливать информационное табло. Внедрение последнего стоит в пределах 10 тысяч рублей на одну единицу транспорта, а если 20−30 автобусов, то сумма становится внушительной, — отметил перевозчик.

Тема установки автоинформаторов и введения электронных проездных билетов была инициирована экс-начальником управления транспорта города Юлией Гординой. Предполагалось, что жители получат возможность использовать безналичную оплату в общественном транспорте, будет предусмотрена система скидок по любому электронному билету.

Заявлялось, что выиграют от введения системы электронных билетов и частные автотранспортные предприятия. Они должны были получить субсидии из бюджета Иркутска. Тогда бы мэрия смогла узнать точную величину пассажиропотока в областном центре. Это помогло бы оптимизировать транспортную политику в городе.

Система электронных билетов дала сбой уже в первый день эксперимента в городских трамваях. Перенос системы на другие виды транспорта, тем более на частных перевозчиков, оказался несостоятельным. Информационное табло, которое планировалось запустить так и не появились в общественном транспорте, поэтому зимой пассажирам приходилось догадываться об остановках, смотря в замерзшие окна автобусов.

Межмуниципальный транспорт, как городской.

Другой серьезной причиной проблем общественного транспорта Иркутска становится неисполнение федерального законодательства, в частности, дублирование городских маршрутов межмуниципальными. Как заявляют владельцы автотранспортных предприятий города, схожесть таких маршрутов доходит до 98%. Сергей Ошурков отметил, что со всех частей города заезжает межмуниципальный транспорт, а по Иркутску идет как городской, с остановками по всему областному центру. Таким образом, он забирает часть пассажиров, что сказывается на пассажиропотоке городских маршрутов и недополучении финансирования, которое необходимо для развития.

— Маршрут, который идет в городе, можно продлить на 500 метров до какого-либо нового жилого комплекса. А они открывают новый маршрут и передают другому перевозчику, причем без конкурса. Хотя сначала должны обследовать маршрут, пассажиропоток, потом внести в реестр, в течение 80-ти дней объявить конкурс, посмотреть подвижной состав — как положено по 220-ФЗ. Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейменов только обязал подчиненных публиковать на сайте проведение конкурса, — рассказала Ирина Орлова.

Перевозчики считают, что министерство транспорта должно прекратить порочную практику по открытию пригородных маршрутов, которые дублируют муниципальные. Сейчас это приводит к дисбалансу между социальными и экономическими отношениями пассажиров и перевозчиков. Транспортные предприятия отмечают загруженность улиц Иркутска иногородним транспортом. В частности, это маршрутки из Шелехова и большие автобусы из Ангарска.

— Центральные улицы города почему-то открыты для транспорта из Ангарска, Шелехова. Они там ходят каждую минуту и ведут себя нагло. Сейчас министерство транспорта области выставило у себя на сайте конкурс на маршрут «Ангарск-Иркутск-Аэропорт». Это дополнительная транспортная нагрузка. Они разбивают дороги города, пользуются всеми общественными остановками Иркутска, а приоритет у нас почему-то иногородним, — подчеркнула Ирина Орлова.

В этой ситуации региональная власть проводит свою собственную линию по выдаче маршрутов новым перевозчикам, не используя уже имеющиеся городские маршруты, формируя в городе с каждым годом серьезный транспортный коллапс. Серьезно усложняют дорожную ситуацию в центре междугородние автобусы. Как заявил Сергей Ошурков, департамент транспорта бьется за то, чтобы не открывались новые маршруты с остановками по всему городу, а предлагается, чтобы автобусы «Иркутск-Ангарск» имели одну-две остановки. Он добавил, что длинные автобусы закрывают заездной карман городским автобусам, последним приходится останавливаться с нарушением ПДД.

Транспортный коллапс.

Загруженность дорог является еще одним недостатком транспортной инфраструктуры, с которым сталкиваются перевозчики. Однако в этом вопросе у транспортных компаний нет согласия. Руководитель транспортной компании Анатолий Гоман считает, что стоимость проезда отражает те затраты, которые несут перевозчики. Также, по его словам, существует проблема перегруженности городских дорог автобусами малого класса.

— У нас сейчас переизбыток транспортных средств малого класса. Какую проблему они решают? Только минимальную занятость некоторых слоев населения. А в остальном — увеличение пробок, ДТП, суеты на дороге. У нас сейчас 1,5 тысячи единиц транспортных средств, которые осуществляют перевозку пассажиров. Из них 80% автобусов малого класса. У нас разве глухая провинция, глубинка? — резюмирует перевозчик.

Сергей Ошурков также отметил, что увеличение автобусов малого класса не способствует улучшению ситуации на дорогах, поскольку с уменьшением пассажировместимости транспортных средств увеличивается их количество. С таким мнением не согласна Ирина Орлова. По ее мнению, такие автобусы гораздо комфортны, надежны, просты в ремонте.

— Маломестные автобусы легче заменить, их проще приобрести в лизинг, они дешевле стоят. Сейчас «Газель Next» — самый удобный автомобиль. И взять «Daewoo» — он старый, холодный и проблемный в приобретении запчастей. На остановку входит или один большой автобус, или четыре «Газели», никому не мешая, — заметила перевозчик.

Руководитель транспортной кампании добавила, что использование маломестных автобусов решает социальные проблемы, поскольку в таком случае задействовано огромное число человек, которые уплачивают налоги и кормят семьи. Кроме того, Ирина Орлова рассказала, что некоторые транспортные компании имеют собственные автобусы и базы по их ремонту, однако в данном случае отношение к транспортному средству и его обслуживанию серьезно страдает.

Базы технического обслуживания и медкабинеты.

Жители областного центра недовольны качеством предоставляемых общественным транспортом услуг. Пассажиры заявляют, что в автобусах холодно, грязно и опасно ездить, а нередко автобусы ломаются прямо на маршруте. Перевозчики отмечают, что мало транспортных компаний в городе имеют свои ремонтно-технические базы, так как принципиальное значение имеет повышение тарифа.

— Сейчас четыре перевозчика города Иркутска имеют базы по обслуживанию транспорта, остальные арендуют или обслуживают в дилерской сети. МУП обслуживает технику в Ново-Ленино, на улице Тухачевского. Там находится стоянка автобусов и ремонтная база. Мы снимаем базу на Воронежской. У нас там есть СТО, мойка. Мы там делаем медкабинет. Раньше можно было заключить договор с поликлиникой, а сейчас — нельзя. Каждый перевозчик должен иметь лицензированный кабинет, — сообщила Ирина Орлова.

Перевозчик рассказала, что нововведение, связанное с медкабинетом, существенно ударило по финансовому положению частных транспортных компаний. В законе не предусмотрены различия в требованиях для тех, у кого небольшой парк автотранспортных средств, — все равно нужен медкабинет. Он должен состоять из двух комнат, должны быть сертифицированы кушетки, столы, шкафы, столики для медикаментов, алкотестеры. Такие условия не развивают бизнес, а лишь ограничивают его.

— Больше полумиллиона уходит на ремонт и мебель. Должны быть главврач с сертификатом и две медсестры. И это при штате в 20 водителей. У нас выпуск на линию осуществляется с 06.00 до 09.00. На три часа должны быть главврач и две медсестры. Это очень трудно, усложняет ведение бизнеса, — заявила Ирина Орлова.

Анатолий Гоман рассказал, что реальных автотранспортных предприятий четыре. Кроме него, это МУП «Иркутскавтотранс», МУП «Иркутскгорэлектротранс» и ИП Михайлов. Он считает, что у этих перевозчиков есть все свое: транспорт, обслуживающая база и необходимая инфраструктура, что позволяет ежегодно обновлять подвижной парк на 10%.

— Относительно рентабельности: у нас ежегодно обновляется три единицы транспортных средств из 32-х. Это низкопольные МАЗы. В городе есть еще автобусы, которые работают более 20 лет. Я не понимаю, как они вообще курсируют по городу. На нашем маршруте таких проблем нет. Содержать в надлежащем состоянии транспорт — это наша работа, — заметил Анатолий Гоман.

Собственная база обслуживания автобусов на улице Розы Люксембург имеется у Сергея Ошуркова. Там водители проходят предрейсовый и послерейсовый осмотр, техническое состояние автобусов проверяет механик.

Quo vadis, общественный транспорт Иркутска.

Не все предприятия городского транспорта рассказали о своих проблемах — возможно, многим есть что скрывать. Как сообщила Ирина Орлова, в настоящее время некоторые продолжают незаконную перевозку на муниципальных маршрутах, в том числе и на не законных. Меры административного воздействия к ним имеются, но региональные власти не в полной мере применяют законодательство. Также отмечается возможность обслуживания маршрутов МУПа, частными перевозчиками, что позволит администрации города контролировать последних, а у транспортных предприятий появится возможность обслуживания подвижного состава.

Основным выходом из сложившейся ситуации перевозчики считают создание механизмов, которые позволят частным предпринимателям перевозить льготные категории населения, а также получить возмещение за их перевозку. Кроме того, необходимо комплексное переформирование существующей муниципальной маршрутной сети. Это позволит исключить дублирующие и низкорентабельные маршруты. Также нужно создание единого городского расписания движения всего пассажирского транспорта на муниципальных маршрутах. Оно должно быть доступно на остановках, а также в электронном виде.

Анатолий Гоман считает, что в решении транспортной проблемы основными должны стать замена автобусов меньшего класса на средний и большой, уменьшение количества транспортных средств и увеличение интервала движения.

По мнению Ирины Орловой, стоит разработать комплексную схему организации дорожного движения, которая бы предусмотрела создание на трудных участках для движения пассажирского транспорта по выделенным полосам. С целью качественного вечернего обслуживания населения до 23.00 перевозчик предлагает внедрить плавающий тариф — выше дневного на 25% после 21.00.

Постоянно жители Иркутска возмущаются состоянием общественного транспорта, его качеством, отношением перевозчиков к горожанам, контролем и организацией со стороны городских властей. Изучение общественного мнения показало, что жители областного центра не видят перспективы и успехи в развитии пассажирских перевозок города. Многие отмечали, что обещания властей о систематическом обновлении автопарка, появлении информационного табло, введении единого проездного — остались обещаниями.

Не раз сам глава города Дмитрий Бердников заявлял, что в скором времени будет наведен порядок в сфере транспортных перевозок: вместо старых, сомнительного вида частных маршруток появятся новые красивые муниципальные автобусы, трамваи, троллейбусы. Отмечалось, что иркутянам будет предложен сервис другого, более высокого уровня, за что будет правомерным поднять плату за проезд.

Сейчас перевозчики находятся в сложной ситуации. Они готовы внедрить качественный сервис, но низкий тариф и неравные условия с межмуниципальными маршрутами не позволяют улучшить ситуацию.