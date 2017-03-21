Челябинские хрущевки упали в цене

Квартиры хрущевского типа в Челябинске подешевели на 5,5% за полгода в Тракторозаводском и Калининском районах. В среднем в этот период их цена снизилась на 3%, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на исследование портала о недвижимости N1.ru.

На конец февраля и начало марта квадратный метр в квартирах, возведенных в 50−60-е годы СССР, стоит 37 тыс. 900 рублей, что на 3% меньше, чем в августе 2016 — тогда сумма была в среднем 39 тыс. 100 рублей. В основном сегодня за хрущевку по рынку Челябинска просят 1 млн 530 000 тыс. рублей.

С августа больше всего цены снизились на хрущевки в Калининском, Тракторозаводском, Центральном и Ленинском районах. Снижение цен здесь достигло 4,5% за квадрат и 5,5% за среднюю квартиру — этот вид вторичного жилья дешевеет быстрее других.

В среднем квадратный метр на вторичном рынке города за тот же период подешевел на 2%, квартиры — на 1,5%. Основное предложение, 52%, приходится на «двушки», 37% — на однокомнатные, и 11% — на трехкомнатные квартиры.