В администрации Владивостока разработали геоинформационный портал
Информация на геоинформационном портале обновляется ежемесячно.
Информация на геоинформационном портале обновляется ежемесячно.
С целью дальнейшего повышения открытости органов власти специалисты управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока разработали геоинформационный портал maps.vlc.ru, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
На сайте отображена следующая информация:
— места осуществления земляных работ (ордера);.
— места осуществления земельного контроля;.
— схема размещения нестационарных торговых объектов;.
— места размещения, в том числе планируемого, резидентов Свободного порта Владивосток;.
— места строительства зданий, строений, сооружений.
«Изначальна карта была задумана в помощь специалистам администрации города, — рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова. — Однако многочисленные запросы журналистов и горожан говорят о том, что людям важно владеть информацией подобного рода. По поручению первого заместителя главы администрации Владивостока Алексея Литвинова доступ к порталу открыт для всех желающих».
По словам Аллы Шестериковой, информация на геоинформационном портале maps.vlc.ru обновляется ежемесячно. С его помощь любой горожанин может узнать, например, насколько законна стройка во дворе дома или что собой представляет гостевой маршрут.
Работа над порталом продолжается. В него вносят необходимые дополнения и коррективы для более удобного использования.