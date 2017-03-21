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09:55 (мск), источник: VLADNEWS

В администрации Владивостока разработали геоинформационный портал

Информация на геоинформационном портале обновляется ежемесячно.

С целью дальнейшего повышения открытости органов власти специалисты управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока разработали геоинформационный портал maps.vlc.ru, сообщает РИА VladNews со ссылкой на преcc-службу администрации Владивостока.

На сайте отображена следующая информация:

— места осуществления земляных работ (ордера);.

— места осуществления земельного контроля;.

— схема размещения нестационарных торговых объектов;.

— места размещения, в том числе планируемого, резидентов Свободного порта Владивосток;.

— места строительства зданий, строений, сооружений.

«Изначальна карта была задумана в помощь специалистам администрации города, — рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры Алла Шестерикова. — Однако многочисленные запросы журналистов и горожан говорят о том, что людям важно владеть информацией подобного рода. По поручению первого заместителя главы администрации Владивостока Алексея Литвинова доступ к порталу открыт для всех желающих».

По словам Аллы Шестериковой, информация на геоинформационном портале maps.vlc.ru обновляется ежемесячно. С его помощь любой горожанин может узнать, например, насколько законна стройка во дворе дома или что собой представляет гостевой маршрут.

Работа над порталом продолжается. В него вносят необходимые дополнения и коррективы для более удобного использования.

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