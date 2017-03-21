Омская мэрия закупит цветов на 7,5 миллионов рублей

Объявлены конкурсы на поставку около 540 000 единиц рассады для омских клумб. Сумма закупки составит порядка 7,5 млн руб. Приобрести планируется петунии, сальвии, канны, бегонию и антирринум, сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в течение 2017 года по поручению мэра Вячеслава Двораковского в Омске планируется за счет казны высадить не менее одного миллиона цветов. Также традиционно за счет своих ресурсов до двух миллионов цветов высаживают социальные партнеры администрации города — торговые предприятия, офисные центры, заводы, АЗС и другие.