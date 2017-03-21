«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на Пасху

«Укрзализныця» назначила 6 дополнительных поездов на пасхальные праздники следующего месяца, а именно с 14 до 18 апреля. Об этом сообщается на сайте «Укрзализныци».

На праздничные даты апреля уже можно приобрести билеты на следующие поезда: 1. № 191/192 Киев — Львов отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля. 2. № 197/198 Киев — Ковель отправлением из Киева и Ковеля 15, 17 апреля. 3. № 179 Киев — Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля. 4. № 185 Львов — Ужгород, Львова и Ужгорода 14 апреля. 5. № 235 Харьков — Ужгород, отправлением из Харькова 14, 17 апреля. 6. Интерсити+ Киев — Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться дополнительными рейсами следующих круглогодичных поездов: № 63/64 Днепр — Кривой Рог — Одесса, из Днепра 14, 16, 18 апреля, обратно из Одессы 15, 17 апреля. № 136 Одесса — Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля. Интерсити+ № 736 Киев — Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.