Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Чай спасает от старческого слабоумия
Глава известной российской компании умер в возрасте 47 лет
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
08:45 (мск), источник: Telegraf.com.ua

«Укрзализныця» назначила дополнительные поезда на Пасху

Дополнительные поезда будут курсировать из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепр, а также из Львова и Харькова в Ужгород.

Источник: Telegraf.com.ua

«Укрзализныця» назначила 6 дополнительных поездов на пасхальные праздники следующего месяца, а именно с 14 до 18 апреля. Об этом сообщается на сайте «Укрзализныци».

На праздничные даты апреля уже можно приобрести билеты на следующие поезда: 1. № 191/192 Киев — Львов отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля. 2. № 197/198 Киев — Ковель отправлением из Киева и Ковеля 15, 17 апреля. 3. № 179 Киев — Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля. 4. № 185 Львов — Ужгород, Львова и Ужгорода 14 апреля. 5. № 235 Харьков — Ужгород, отправлением из Харькова 14, 17 апреля. 6. Интерсити+ Киев — Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться дополнительными рейсами следующих круглогодичных поездов: № 63/64 Днепр — Кривой Рог — Одесса, из Днепра 14, 16, 18 апреля, обратно из Одессы 15, 17 апреля. № 136 Одесса — Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля. Интерсити+ № 736 Киев — Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
В США подали иск к Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
В Японии на пять дней раньше обычного зацвела сакура
Россиян избавят от опасных комаров
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России сделают энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь