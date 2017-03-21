Омскую крепость откроют к 12 июня

Сегодня, 20 марта директор департамента культуры Омска Владимир Шалак обозначил сроки сдачи «Омской крепости».

По его словам, готовы три здания из шести реконструируемых компанией «Омградострой». Глава ведомства заверил, что фирма, вопреки проверкам Счетной палаты, имеет лицензию на работу с памятниками.

Владимир Шалак, директор департамента культуры Омска:

— Уже готовы административное здание с туристическим бюро, инженерная мастерская с интерактивным музеем и кинозалом, а также казарма 1823 года, в которой разместится музей искусства Омска. К 1 июня будут готовы еще два здания — цейхгауз и арсенал, а к 1 августа — казарма 1833 года. Омичи смогут увидеть «Омскую крепость» 12 июня, именно к этому времени будет благоустроена территория возле комплекса.

По словам главы ведомства, ко Дню города в «Омской крепости» должен заработать ресторан- шестое здание комплекса.