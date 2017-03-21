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09:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Одну из главных трасс Приморья отремонтируют до лета

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 21 марта поручил привести в порядок наиболее поврежденные участки на дороге «Владивосток — Находка» до начала летнего пика нагрузок на дорожное полотно, сообщает ИА «Дейта».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

«По пути в Находкинский городской округ Владимир Миклушевский остановился на одном из самых проблемных участков — в районе ЗАТО Фокино. Он отметил: дорога транзитная, через нее проходит большой трафик, как грузовой, так и пассажирский, особенно в летний сезон. Центральная улица населенного пункта в отвратительном состоянии. Аварийный участок необходимо отремонтировать до начала пиковых нагрузок», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Как доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора, протяженность проблемного участка — три километра, проектно-сметная документация уже проходит согласование в РЦСС (Региональный центр специального строительства), в ближайшее время будут объявлены торги. Ремонт участка в Фокино завершат к концу июля. Всего же на этой трассе в текущем году отремонтируют 32 километра.

«Интенсивность автомобильного движения по дороге составляет около 15 тысяч единиц в сутки. Порядка 14 процентов из них — автопоезда и тяжелые грузовики с нагрузкой на ось более шести тонн — максимальной нагрузки, на которую была рассчитана трасса. Такое движение привело к преждевременному разрушению дорожного полотна. В этом году будет отремонтировано несколько участков дороги “Владивосток — Находка”, в общей сложности приведут в порядок 32 километра. Из краевого бюджета на эти работы предусмотрено около 400 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

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