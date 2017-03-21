Пять школ планируют построить и реконструировать в 2017 году в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2017 году планируют построить и реконструировать в регионе пять школ, сообщил журналистам губернатор области Владимир Городецкий. Это позволит снизить загрузку существующих в регионе школ, во многих из которых обучение ведется в две, а в некоторых и в три смены.

«Впервые за последние очень много лет сразу пять школ у нас вводится в один год», — сказал Городецкий.

Он пояснил, что одна из школ — № 155 на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске — наиболее загруженная. Она рассчитана на 250 учащихся, а фактически в три смены в ней обучаются более 700 детей. Для школы, как ранее сообщалось, предполагается построить новое здание.

Кроме того, пояснил Городецкий, в этом году будет сдано новое здание школы в городе Обь, в поселке Горный и еще две школы в Новосибирске, одна из которых — специализированная школа-интернат для детей с нарушениями слуха.

Ранее Городецкий сообщал журналистам, что для ликвидации обучения в две смены в регионе нужно построить 62 новые школы и еще около 56 реконструировать. На эти цели потребуется более 36 млрд рублей.

Ранее в региональном министерстве образования и науки ТАСС сообщили, что из 965 школ, работающих в регионе, почти 300 ведут обучение в две смены. Во вторую смену учатся более 50 тыс. детей.