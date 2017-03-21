Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
Тренировки предложили заменить вибрацией всего тела
Самый богатый россиянин за год увеличил свое состояние на $4 млрд
Что привело к трагической смерти Натальи Гундаревой на самом деле
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп придумал, как «идеально» закончить войну на Донбассе – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
16Неслабый пол
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
09:33 (мск), источник: ТАСС

Пять школ планируют построить и реконструировать в 2017 году в Новосибирской области

Это позволит снизить загрузку в учебных заведенях, где обучение ведется в две и в три смены.

НОВОСИБИРСК, 21 марта. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2017 году планируют построить и реконструировать в регионе пять школ, сообщил журналистам губернатор области Владимир Городецкий. Это позволит снизить загрузку существующих в регионе школ, во многих из которых обучение ведется в две, а в некоторых и в три смены.

«Впервые за последние очень много лет сразу пять школ у нас вводится в один год», — сказал Городецкий.

Он пояснил, что одна из школ — № 155 на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске — наиболее загруженная. Она рассчитана на 250 учащихся, а фактически в три смены в ней обучаются более 700 детей. Для школы, как ранее сообщалось, предполагается построить новое здание.

Кроме того, пояснил Городецкий, в этом году будет сдано новое здание школы в городе Обь, в поселке Горный и еще две школы в Новосибирске, одна из которых — специализированная школа-интернат для детей с нарушениями слуха.

Ранее Городецкий сообщал журналистам, что для ликвидации обучения в две смены в регионе нужно построить 62 новые школы и еще около 56 реконструировать. На эти цели потребуется более 36 млрд рублей.

Ранее в региональном министерстве образования и науки ТАСС сообщили, что из 965 школ, работающих в регионе, почти 300 ведут обучение в две смены. Во вторую смену учатся более 50 тыс. детей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госдеп подтвердил информацию о визите Тиллерсона в Россию
Еврокомиссар: Турция все больше отдаляется от ЕС
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
В США подали иск к Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября
Сланцевая революция в США может дестабилизировать рынок
В Японии на пять дней раньше обычного зацвела сакура
Россиян избавят от опасных комаров
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев» В Набережных Челнах создали специальный грузовик для перевозчиков, обслуживающих региональные склады и торговые сети
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!» Юный участник не продемонстрировал свой талант в студии, зато стал любимцем публики
Недвижимость
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России сделают энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь