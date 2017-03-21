Губернатор и мэр отметили работу сотрудников красноярского «Жилфонда»
Заслуженных работников с профессиональным праздником поздравляли первые лица города и лучшие творческие коллективы.
Заслуженных работников с профессиональным праздником поздравляли первые лица города и лучшие творческие коллективы.
13 специалистов ГУК «Жилфонд» получили благодарственные письма и почётные грамоты из рук губернатора Красноярского края и главы Красноярска.
17 марта в Красноярске прошло торжественное собрание, посвящённое профессиональному празднику — Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и
«День работника
Также 38 лучших сотрудников «Жилфонда» получили благодарственные письма от генерального директора Городской управляющей компании Натальи Жавновой.
«Профессионализм, знание и опыт специалистов являются гарантом надежной и бесперебойной работы системы ЖКХ в нашем городе. В любую погоду и время суток сотрудники сферы ЖКХ делают всё, чтобы условия жизни красноярцев были комфортными и безопасными», — отметила Наталья Жавнова.