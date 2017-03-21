Губернатор и мэр отметили работу сотрудников красноярского «Жилфонда»

13 специалистов ГУК «Жилфонд» получили благодарственные письма и почётные грамоты из рук губернатора Красноярского края и главы Красноярска.

17 марта в Красноярске прошло торжественное собрание, посвящённое профессиональному празднику — Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. В ДК Свердловский заслуженных работников с профессиональным праздником поздравляли первые лица города и лучшие творческие коллективы.

«День работника жилищно-коммунального хозяйства призван выразить уважение к специалистам, без которых невозможно представить полноценное развитие современного мегаполиса. От вас, уважаемые коллеги, зависит очень и очень многое: социальная и экономическая привлекательность города, активность инвесторов, качество городской среды, дальнейшие перспективы и, конечно, условия и уровень жизни горожан. Сама аббревиатура сферы вашей деятельности — ЖКХ — расшифровывается как “жилищно-коммунальное хозяйство”, но её можно расшифровать и по-другому: “жить комфортно и хорошо”», — отметил мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, поздравляя работников жилищно-коммунальной сферы.

Также 38 лучших сотрудников «Жилфонда» получили благодарственные письма от генерального директора Городской управляющей компании Натальи Жавновой.

«Профессионализм, знание и опыт специалистов являются гарантом надежной и бесперебойной работы системы ЖКХ в нашем городе. В любую погоду и время суток сотрудники сферы ЖКХ делают всё, чтобы условия жизни красноярцев были комфортными и безопасными», — отметила Наталья Жавнова.