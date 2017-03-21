В Беларуси дорожают некоторые почтовые услуги
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дорожают некоторые услуги почтовой связи. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 19 от 10 марта 2017 года, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси дорожают некоторые услуги почтовой связи. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 19 от 10 марта 2017 года, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом
Так, повышаются некоторые фиксированные тарифы на услуги почтовой связи общего пользования для физических лиц.
Аналогичные услуги для ИП и юрлиц подорожают с Br0,3 до Br0,35.
Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.