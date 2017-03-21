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09:39 (мск), источник: Nakanune.ru

Из екатеринбургского «Кольцово» стали в два раза чаще летать в Эмираты

Международный аэропорт «Кольцово» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов», прим.) отмечает более чем двукратный рост пассажиропотока в Дубай по итогам февраля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе «Кольцово», за месяц аэропорт обслужил на данном направлении 6,2 тыс. человек, на 145% превысив результат аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что динамика пассажиропотока в Дубай в феврале в два раза опередила динамику количества пассажиров на международных направлениях из «Кольцово» в целом — по сравнению с февралем прошлого года пассажиропоток на МВЛ вырос на 72%.

Одной из главных причин резкого увеличения количества пассажиров на данном направлении стало решение об упрощении визового режима между ОАЭ и Россией.

Напомним, с 1 февраля этого года гражданам РФ не требуется заранее получать визу в ОАЭ. Ранее она оформлялась в формате электронной заявки и стоила 85 долларов, теперь выдается в аэропорту по прилету и бесплатно.

Добавим, что подтверждает влияние этого фактора и статистика: в январе резкого роста спроса на ОАЭ, несмотря на продолжительные каникулы в начале месяца, не было.

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