Из екатеринбургского «Кольцово» стали в два раза чаще летать в Эмираты
Международный аэропорт «Кольцово» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов», прим.) отмечает более чем двукратный рост пассажиропотока в Дубай по итогам февраля.
Международный аэропорт «Кольцово» (входит в холдинг «Аэропорты Регионов», прим.) отмечает более чем двукратный рост пассажиропотока в Дубай по итогам февраля.
Как сообщили Накануне.RU в
Одной из главных причин резкого увеличения количества пассажиров на данном направлении стало решение об упрощении визового режима между ОАЭ и Россией.
Напомним, с 1 февраля этого года гражданам РФ не требуется заранее получать визу в ОАЭ. Ранее она оформлялась в формате электронной заявки и стоила 85 долларов, теперь выдается в аэропорту по прилету и бесплатно.
Добавим, что подтверждает влияние этого фактора и статистика: в январе резкого роста спроса на ОАЭ, несмотря на продолжительные каникулы в начале месяца, не было.