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09:44 (мск), источник: Uralpress.ru

В Верхнем Уфалеее будут созданы временные рабочие места для сокращенных работников Уфалейникеля

Правительство Челябинской области создаст временные рабочие места для работников предприятия «Уфалейникель», которых планируют сократить через несколько месяцев. Решение о разработке программы принял губернатор Борис Дубровский по итогам рассмотрения ситуации с занятостью населения в моногороде.

Средства на реализацию программы по созданию временных рабочих мест могут быть выделены из резерва. «В Правительство России и федеральное Министерство труда и соцзащиты уже направлены наши предложения по подключению механизмов компенсации затрат тем компаниям, которые сформируют на территории городского округа новые рабочие места», — отметил Борис Дубровский.

Собственник Уфалейникеля планирует с первого апреля 2017 года остановить две работающие печи и приступить к консервации предприятия «Уфалейникель». К осени численность работающих на предприятии сократится до 275 человек.

Глава региона подчеркнул необходимость продолжения активной работы по получению Верхним Уфалеем статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Заявка уже направлена в минэкономразвития РФ. Она сформирована на основе предложения 14 инвесторов и предусматривает создание более семисот рабочих мест.

Правительство ведет переговоры с инвесторами, готовыми возобновить в моногороде тот же вид деятельности, который осуществлял «Уфалейникель». Минсельхоз области по поручению губернатора подключится к оценке перспектив создания на территории городского округа эко-парка и многопрофильного фермерского хозяйства.

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