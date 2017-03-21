В Верхнем Уфалеее будут созданы временные рабочие места для сокращенных работников Уфалейникеля

Средства на реализацию программы по созданию временных рабочих мест могут быть выделены из резерва. «В Правительство России и федеральное Министерство труда и соцзащиты уже направлены наши предложения по подключению механизмов компенсации затрат тем компаниям, которые сформируют на территории городского округа новые рабочие места», — отметил Борис Дубровский.

Собственник Уфалейникеля планирует с первого апреля 2017 года остановить две работающие печи и приступить к консервации предприятия «Уфалейникель». К осени численность работающих на предприятии сократится до 275 человек.

Глава региона подчеркнул необходимость продолжения активной работы по получению Верхним Уфалеем статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Заявка уже направлена в минэкономразвития РФ. Она сформирована на основе предложения 14 инвесторов и предусматривает создание более семисот рабочих мест.