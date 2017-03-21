Краснодарстат озвучил, насколько реально подорожали услуги ЖКХ на Кубани

Как проинформировали ИА REGNUM в региональном органе статистики 21 марта, значительнее всего в 2016 году подорожали услуги водоотведения — на 5,6% (с 31,87 до 33,67 рубля за кубический метр).

Тарифы на холодное водоснабжение выросли на 3,3%. Теперь кубический метр воды стоит 35,77 рубля против прежних 34,62 рубля. Услуги горячего водоснабжения подрожали на 4% в компоненте на холодную воду и на 3,4% — в компоненте на тепловую энергию.

На 3,9% больше стали платить жители Краснодарского края за электроснабжение в домах с газовыми плитами, а в домах с электроплитами — на 4,2%.

Отопление подорожало на 2,9% — с 2449,53 рубля до 2521,45 рубля за Гкал. В меньшей степени увеличились тарифы на газоснабжение: сетевым газом на 2,7%, за поставку бытового газа в баллонах — 2,8%, сжиженным газом — 0,6%.

В 2016 году рост платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирных жилых домах со всеми видами благоустройств по сравнению с 2015 годом составил 2,8% в домах, имеющих лифты и/или мусоропроводы и 3% в домах, не имеющих лифты и мусоропроводы. Стоимость услуг по вывозу мусора выросла на 10%. Плата за пользование жилым помещением увеличилась на 7,9%.

Добавим, что если в 2015 году сумма среднего чека за жилищно-коммунальные услуги в Краснодарском крае составляла 1952,69 рубля, то в 2016 году — 2647,13. Такие данные были получены на основе анализа почти миллиона платежей за ЖКУ, пишет газета «Известия». Средний чек в крупнейших регионах РФ в прошлом году сократился на 10%, однако в ряде субъектов жители смогли урезать расходы на коммуналку на 20−30%.

Повышение тарифов на услуги ЖКХ ожидается и летом 2017 года. Такое решение принято правительством РФ. Согласно документу, для жителей Кубани рост тарифов составит 4%. Для соседней Адыгеи «потолок» увеличения тарифов на «коммуналку» определен на уровне 3,4%, для Волгоградской области — 4,2%, Ростовской области — 3,6%, Ставропольского края — 3,7%.