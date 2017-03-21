В реестр резидентов ОЭЗ Калининградской области вошли четыре новых проекта

Как сообщалось ранее, действие ОЭЗ в Калининградской области планируют продлить до 2095 года.

Новые инвесторы в Калининграде будут создавать электротовары. В Славске будут реализовывать международный российско-шведский проект по производству электротехнической продукции, а в поселке Волочаевское под Светлым собираются производить электробытовую технику. В поселке Геройское Зеленоградского района запустят соляной завод. Последний проект — стоимостью 2,2 млрд рублей, остальные три — с объёмом инвестиций до 150 млн рублей каждый.

Напомним, резиденты ОЭЗ — это инвесторы, которые обязуются вложить в экономику области определённые объёмы средств. Взамен получают налоговые льготы и разные преференции. Всего в регионе работают 129 резидентов, с общим объёмом заявленных инвестиций порядка 97,4 млрд руб. При выходе на проектные мощности они обещают дать области более 22,4 тысяч рабочих мест.