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10:23 (мск), источник: АиФ Калининград

В реестр резидентов ОЭЗ Калининградской области вошли четыре новых проекта

В этом году в реестр резидентов Особой экономической зоны Калининградской области вошли четыре новых проекта, сообщает пресс-служба региона.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось ранее, действие ОЭЗ в Калининградской области планируют продлить до 2095 года.

Новые инвесторы в Калининграде будут создавать электротовары. В Славске будут реализовывать международный российско-шведский проект по производству электротехнической продукции, а в поселке Волочаевское под Светлым собираются производить электробытовую технику. В поселке Геройское Зеленоградского района запустят соляной завод. Последний проект — стоимостью 2,2 млрд рублей, остальные три — с объёмом инвестиций до 150 млн рублей каждый.

Напомним, резиденты ОЭЗ — это инвесторы, которые обязуются вложить в экономику области определённые объёмы средств. Взамен получают налоговые льготы и разные преференции. Всего в регионе работают 129 резидентов, с общим объёмом заявленных инвестиций порядка 97,4 млрд руб. При выходе на проектные мощности они обещают дать области более 22,4 тысяч рабочих мест.

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