В реестр резидентов ОЭЗ Калининградской области вошли четыре новых проекта
В этом году в реестр резидентов Особой экономической зоны Калининградской области вошли четыре новых проекта, сообщает
В этом году в реестр резидентов Особой экономической зоны Калининградской области вошли четыре новых проекта, сообщает
Как сообщалось ранее, действие ОЭЗ в Калининградской области планируют продлить до 2095 года.
Новые инвесторы в Калининграде будут создавать электротовары. В Славске будут реализовывать международный
Напомним, резиденты ОЭЗ — это инвесторы, которые обязуются вложить в экономику области определённые объёмы средств. Взамен получают налоговые льготы и разные преференции. Всего в регионе работают 129 резидентов, с общим объёмом заявленных инвестиций порядка 97,4 млрд руб. При выходе на проектные мощности они обещают дать области более 22,4 тысяч рабочих мест.