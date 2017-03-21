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10:17 (мск), источник: НИА Самара

Больше всего вторичного жилья в Самаре предлагают в Октябрьском районе

Самая высокая цена 1 кв.м в феврале 2017 года зафиксирована в Ленинском районе.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в Самаре в феврале составила 61 684 рубля, сообщает СОФЖИ.

По отношению к февралю 2016 года общее снижение средней удельной цены составило 298 рублей (0,48%).

По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Октябрьский район — 20,7%. Меньше всего предложений в Красноглинском районе — 3,1%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» — 45,3% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе — 12,7% от общего числа предложений.

Наименьшее — «малосемейки» в Ленинском и «панельные улучшенки» в Красноглинском районе — по 0,1% от общего количества предложений.

По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в феврале 2017 года 1-комнатных квартир в Октябрьском районе — 9,3% от общего числа, наименьшее — 3-комнатных квартир в Красноглинском районе — 0,4% от общего количества предложений.

Самыми «дорогим» районами Самары в феврале 2017 г. стали Самарский и Ленинский. Здесь средняя удельная цена предложения 1 кв.м. составляет 74 865 и 72 954 рубля соответственно. Самый доступный — Красноглинский — 44 357 рублей/кв.м.

Самая высокая цена 1 кв.м в феврале 2017 года зафиксирована в Ленинском районе — 143750 рублей (2-ком. «элитка»). Минимальной стала цена в 23 059 рублей за квадратный метр. Столько просили за 2-комнатную «сталинку» в Куйбышевском районе.

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