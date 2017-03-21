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10:07 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь ограничила ввоз свинины из Украины и Литвы

Также ограничены поставки кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения.

Источник: Ежедневник.by

Это связано со случаями заболевания в Херсонской области африканской чумой свиней, передает korrespondent.net.

Беларусь временно ограничили ввоз свинины из Херсонской области Украины, а также из Утенского и Паневежского уездов Литвы, сообщили в министертве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

В пресс-службе ведомства объяснили это случаями заболевания в этих регионах африканской чумой свиней.

Также введены ограничения на поставки кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения для животных, в том числе из птицы и рыбы.

Кроме того, ограничен ввоз подержанного оборудования для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней.
Эти ограничения распространяются и на ввоз пищевых добавок для кошек и собак, готовых термически обработанных кошачьих и собачьих кормов, изготовленных из свиноводческого сырья из этих регионов.

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