Суд вернул 2 корпуса Центрального рынка в Волгограде МУПу

В частности, в собственность муниципального предприятия «Центральный рынок» решением суда переходят мясомолочный и овощной корпуса.

Договор аренды между ООО «Центральный рынок» и МУП «Центральный рынок» истек еще 12 января 2017 года. Несмотря на это, представители коммерческой организации продолжали собирать с предпринимателей деньги за субаренду. Юристы МУПа параллельно вели разъяснительную работу с торговцами о том, что у коммерсантов на то нет никаких юридических оснований. Точку в сложившейся ситуации и поставил Арбитражный суд, согласно решению которого арендатор (ООО «Центральный рынок») обязан передать имущество законному владельцу — МУП «Центральный рынок».

Напомним, что ранее Верховный суд признал недействительность договора 2003 года, по которому ООО «Центральный рынок» получало право пользования муниципальным имуществом до 2026 года.