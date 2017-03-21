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10:31 (мск), источник: ТАСС

Глава Ростуризма: Крым в 2017 году могут посетить 6 млн туристов

Олег Сафонов подчеркнул необходимость сохранить привлекательность соотношения цены и качества отдыха на полуострове.

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Мария Дорохина/. Крым в 2017 году могут посетить порядка 6 млн человек, сообщил в интервью ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

«Я надеюсь, что да», — сказал он, отвечая на вопрос, достигнет ли по итогам этого года число отдыхающих в Крыму 6 млн человек.

В 2016 году Крым посетили 5,5 млн человек, сообщали ранее в Ростуризме. При этом конкуренция на туристском рынке постоянно возрастает, за российского туриста «идет серьезная борьба», говорит Сафонов.

«Очень важно работать над тем, чтобы не происходило повышение стоимости размещения в Крыму, чтобы привлекательное соотношение цены и качества российского турпродукта было сохранено. Если нам удастся это соотношение удержать, то я абсолютно уверен, что наши граждане с большой радостью приедут в Крым. Если же цены будут расти, результаты могут оказаться не такими, как хотелось бы», — сказал руководитель Ростуризма.

Сафонов сообщил, что планирует обсудить эту тему на встрече с крымскими туроператорами и отельерами.

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