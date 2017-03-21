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10:48 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Более 260 км федеральных автодорог отремонтируют в Иркутской области в 2017 году

Из федерального бюджета на эти цели выделено порядка 8 млрд рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Более 260 км федеральных автодорог и порядка 700 погонных метров искусственных сооружений отремонтируют в Иркутской области в 2017 году. Об этом сообщил начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет сегодня, 21 марта, на пресс-конференции посвященной планам на предстоящий дорожно-строительный сезон. В соответствии с доведенной до ФКУ информацией, в 2017 году предусмотрено производство работ на 28-ми объектах. На эти цели из федерального бюджета выделено около 8 млрд рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Прибайкалье» находятся три федеральные автомобильные дороги проходящие по территории Иркутской области, общей протяженностью 1567 км. Это Р-255 «Сибирь» (Красноярск-Иркутск), Р-258 «Байкал» (Иркутск — Улан-Удэ — Чита) и А-331 «Вилюй» (Тулун — Братск — Усть-Кут — Верхнемарково).

«В текущем году на автомобильной дороге Р-255 “Сибирь” будут выполняться работы по реконстукции участка в Тулунском районе на участке 1504−1508 км. Ремонт искуственных сооружений на 135 погонных метрах. Перспективы развития этой дороги связаны с реализацией проектов по обходу городов Усолье-Сибирское и Тулун. Обходы будут по 40 км каждый», — рассказал Николай Рейнет.

Федеральная дорога Р-258 «Байкал» соединяет два субъекта РФ — Иркутскую область и Республику Бурятия. Также трасса проходит в непосредственной близости к озеру Байкал и является популярным туристическим маршрутом. Однако магистраль имеет статус аварийноопасной.

«Госэкспертиза дала положительное заключение на строительство автодороги на участке 47−55 км в Шелеховском районе (начиная от поселка Моты). Сроки выполнения работ: 2017−2020 годы. Реализация проекта позволит повысить категорийный уровень дороги, ликвидировать ненормативный радиус поворота, крутые спуски и подъемы и, в целом, снизить аварийность. На начало производства работ нам выделено порядка 50 млн рублей», — отметил начальник Упрдор «Прибайкалье».

Федеральная трасса А-331 «Вилюй» была передана на баланс Упрдор в 2008 году. Протяженость трассы — 725 км. Учитывая возрастающий траффик движения транспорта, в том числе большегрузного, в связи со строительством путепровода «Сила Сибири», были разработаны планы по реконстукции и ремонту дорог до 2020 года.

«Основная задача — ликвидировать щебеночные разрывы и привести дорогу в нормативное состояние. В период 2008—2015 годы было отремонтировано 411 км трассы. В 2017 году планируется провести капитальный ремонт 33 км и отремонтировать 58 км. Закончить работы планируется в сентябре 2017 года», — сообщил Николай Рейнет.

Также он отметил, что при успешной реализации всех планов управления к 2022 году будет построена и реконструирована вся сеть автодорог Приангарья.

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