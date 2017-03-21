Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Чай спасает от старческого слабоумия
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Тайский День слона
10:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Капремонт стадиона «Химик» решили завершить в 2017 году

Капитальный ремонт спортивного комплекса «Химик» в Усолье-Сибирском завершат в 2017 году.

Финансирование активно отстаивал депутат ЗС Олег Кузнецов. Об этом 15 марта сообщила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова на сессии Законодательного собрания. «Правительство решило не растягивать ремонт на 2018 год, а все работы сделать в этом году и торжественно запустить объект», — сказала министр.

По его словам, второй этап реконструкции спортивного комплекса предусматривает ремонт трибун и подтрибунных помещений, реконструкцию освещения. «Первый этап был закончен в 2016 году. Красивое футбольное поле сделали своевременно и качественно», — прокомментировал депутат. Ранее Олег Кузнецов сообщал, что на завершение капитального ремонта стадиона выделено 94 млн 517 тысяч рублей, из которых почти 90 млн — из областного бюджета и 4 млн 725 тыс. — из местного.

На сессии председатель ЗС Сергей Брилка рассказал, что также в этом году будет отремонтирован спортзал, который входит в структуру спортивного комплекса «Химик», однако расположен в отдельном здании.

Напомним, усольский стадион «Химик» был построен в 1977 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Косметический ремонт в спортивном объекте проводили несколько раз силами его работников.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Госсекретарь США приедет в Россию, но пропустит заседание НАТО
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
Соучастник теракта на Дубровке получил 19 лет колонии
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
Моника Беллуччи назначена ведущей Каннского фестиваля
Россиян избавят от опасных комаров
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Стало известно, кто заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы» Канал ТНТ определился с кандидатурой нового наставника
Недвижимость
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Все новостройки в России сделают энергоэффективными
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь