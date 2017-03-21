Капремонт стадиона «Химик» решили завершить в 2017 году

Финансирование активно отстаивал депутат ЗС Олег Кузнецов. Об этом 15 марта сообщила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова на сессии Законодательного собрания. «Правительство решило не растягивать ремонт на 2018 год, а все работы сделать в этом году и торжественно запустить объект», — сказала министр.

По его словам, второй этап реконструкции спортивного комплекса предусматривает ремонт трибун и подтрибунных помещений, реконструкцию освещения. «Первый этап был закончен в 2016 году. Красивое футбольное поле сделали своевременно и качественно», — прокомментировал депутат. Ранее Олег Кузнецов сообщал, что на завершение капитального ремонта стадиона выделено 94 млн 517 тысяч рублей, из которых почти 90 млн — из областного бюджета и 4 млн 725 тыс. — из местного.

На сессии председатель ЗС Сергей Брилка рассказал, что также в этом году будет отремонтирован спортзал, который входит в структуру спортивного комплекса «Химик», однако расположен в отдельном здании.

Напомним, усольский стадион «Химик» был построен в 1977 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Косметический ремонт в спортивном объекте проводили несколько раз силами его работников.