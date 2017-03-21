Авиакомпания «Победа» оштрафована за нарушения прав пассажиров при задержке трех рейсов в аэропорту Екатеринбурга

Проверка была проведена после того, как 18 января 2017 года были задержаны три рейса из Екатеринбурга — в Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург на 8−15 часов, а также отменен еще один вылет в Москву.

«Всего на рейсы было зарегистрировано 553 пассажира, из которых 10 — малолетние дети», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, не все пассажиры задержанных рейсов были размещены в гостинице, и не все получили прохладительные напитки и горячее питание.

В отношении ООО «Авиакомпания «Победа» было возбуждено административное дело по ч.1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания услуг). В итоге авиакомпания оштрафована на 25 тыс. рублей.