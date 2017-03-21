Счетная палата: Центробанк нарушил срок отбора инвестора для санации Татфондбанка

По его словам, в истории Татфонбанка «сыграло свою роль нарушение процедуры отбора (инвесторов для санации банков — прим.ред.) и то, что Банк России с большим опозданием утвердил требования к инвесторам».

Он отметил, что поправки в закон о банкротстве вступили в силу в декабре 2014 года, а ЦБ утвердил требования к инвесторам с задержкой на один год и четыре месяца.

— Регулятивными актами Агентства (АСВ) установлена процедура отбора инвесторов, однако проверка выявила, что в ряде случаев инвестор утверждался без проведения такой процедуры, — добавил аудитор.

В качестве примера такого инвестора он назвал Татфондбанк, у которого «в результате… недавно лицензия отозвана».

Татфондбанк был определен санатором Тимер банка и петербургского банка «Советский», после лишения банка лицензии санаторами этих двух банков стало Агентство по страхованию вкладов.

С 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено до 19 декабря, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

3 марта ЦБ отозвал лицензии у трех татарстанских банков, в частности второго по величине банка республики — Татфондбанка. По оценке ЦБ, дыра в нем достигла 97 млрд руб.