Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алла Михеева показала «Смурфиков» звездам и их детям
Названа самая счастливая страна в мире
Стали известны обстоятельства убийства директора «Роскосмоса»
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Внук Дональда Трампа сломал ногу
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье от Chanel (фото)
Алсу с мужем отмечают годовщину свадьбы
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
14На восток США обрушилась снежная буря
1195-летие Ирины Антоновой
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Тайский День слона
11:06 (мск), источник: Новости Перми

Пермский миллиардер упал в рейтинге богатейших людей планеты

Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев потерял за год 400 млн долларов и занял лишь 190 место. При этом в прошлом году миллиардер располагался на 148-ой позиции.

Forbes опубликовал традиционный рейтинг богатейших людей планеты. Первую строчку традиционно занял основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 86 млрд долларов.

В список миллиардеров попал бывший владелец «Уралкалия», уроженец Перми Дмитрий Рыболовлев. За год его состояние уменьшилось на 400 млн долларов и составляет сейчас 7,3 млрд долларов. Он упал со 148 места на 190.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Перми сотрудники предприятия украли строительные сухие смеси
Госсекретарь США приедет в Россию, но пропустит заседание НАТО
Кандидат в президенты Франции выступил против сближения с РФ
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
Соучастник теракта на Дубровке получил 19 лет колонии
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
Моника Беллуччи назначена ведущей Каннского фестиваля
Россиян избавят от опасных комаров
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Стало известно, кто заменит Егора Дружинина в шоу «Танцы» Канал ТНТ определился с кандидатурой нового наставника
Недвижимость
На чем можно сэкономить при ремонте
Власти предупредили об активности квартирных мошенников
Строительство автовокзалов в Санкт-Петербурге отложено
Получателям «бесплатного гектара» дадут льготные кредиты
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Внук Дональда Трампа сломал ногу 5-летний Тристан получил травму во время катания на лыжах.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь