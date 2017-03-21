Пермский миллиардер упал в рейтинге богатейших людей планеты
Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев потерял за год 400 млн долларов и занял лишь 190 место. При этом в прошлом году миллиардер располагался на 148-ой позиции.
Бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев потерял за год 400 млн долларов и занял лишь 190 место. При этом в прошлом году миллиардер располагался на 148-ой позиции.
Forbes опубликовал традиционный рейтинг богатейших людей планеты. Первую строчку традиционно занял основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием 86 млрд долларов.
В список миллиардеров попал бывший владелец «Уралкалия», уроженец Перми Дмитрий Рыболовлев. За год его состояние уменьшилось на 400 млн долларов и составляет сейчас 7,3 млрд долларов. Он упал со 148 места на 190.