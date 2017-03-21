В ТОСЭР Кумертау появился первый резидент

ООО «Элеватор» реализует инвестиционный проект «Строительство маслоэкстракционного завода в селе Маячный». Он предусматривает вложение инвестиций в объеме 6 млрд рублей, создание 520 новых рабочих мест со средней зарплатой 23 тысячи рублей.

Проект направлен на диверсификацию экономики городского округа и оказывает положительное влияние на развитие производителей сельскохозяйственной продукции Башкортостана. При реализации этого инвестпроекта использованы средства Фонда развития моногородов для строительства и реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры.

Заявку резидента рассмотрела рабочая группа муниципалитета и единогласно решила направить Минэкономразвития РБ положительное заключение. Далее документы рассматривает уже республиканская комиссия. В случае принятия положительного решения она направляет документы в Министерство экономического развития РФ для регистрации инвестора в качестве резидента ТОСЭР. Со дня регистрации у инвестора появляется возможность применения налоговых льгот.

Статус ТОСЭР Кумертау получил в декабре прошлого года. В марте этого года республика и администрация Кумертау приняли соответствующие порядки по признанию инвесторов резидентами ТОСЭР.