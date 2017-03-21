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12:44 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Глава Краснодара озаботился пополнением городской казны

Краснодар, 21 марта, KrasnodarMedia. Планы работы по мобилизации доходов в городскую казну обсудили на совещании в мэрии города, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

На аппаратном совещании в администрации города, которое провел Евгений Первышов, обсудили ход исполнения доходной части бюджета в марте текущего года.

— От того, какими темпами наполняется бюджет, напрямую зависит благоустройство территорий, развитие социальной сферы. Поэтому городские службы должны быть сосредоточены на том, чтобы в рамках компетенции делать максимум для наполнения бюджета, работать с должниками, в том числе, с участием службы судебных приставов. Нужно чётко проанализировать ситуацию и определить средства, которые возможны к взысканию. Именно на этом сосредоточить основные усилия, — поставил задачу Евгений Первышов.

По информации директора городского департамента финансов Николая Лебедева, по состоянию на 18 марта 2017 г. в бюджет города поступило 663 млн рублей, что составляет 57% от месячного плана мобилизации, превышение к марту прошлого года составило 77 млн рублей. Всего с начала года в бюджет Краснодара поступили доходы в сумме 2 млрд 594 млн рублей. Темп роста доходов с начала года к соответствующему периоду прошлого составил 111%, превышение — 250 млн рублей.

Снижение недоимки отмечено по земельному налогу, единому налогу на вменённый доход и налогу на имущество физических лиц. Размер недоимки на 1 марта по сравнению с недоимкой на 1 января уменьшился на 61 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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