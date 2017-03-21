Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двухлетний сноубордист очаровал зрителей шоу «Лучше всех!»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Россия отказалась выделить $2 млн фонду ООН
У Анджелины Джоли пытаются отобрать старшего сына
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
На рынке в Киеве нашли голубое платье Меланьи Трамп (фото)Голубой костюм от Ralph Lauren, в котором Меланья была на инаугурации Трампа, одобрили многие женщины по всему миру
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Корабли НАТО поспешно покидают Черное море: СМИ о причинах
США с помпой высадились в Сирии для устрашения РФ
Дочь Пескова высказалась об участии Самойловой на «Евровидении»
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото)
Трамп рассказал об «идеальном» решении конфликта на Украине – СМИ
США готовятся перекроить экономику Украины - СМИ
Назван самый распространенный автомобиль в России
На грузовики КАМАЗ начали ставить «ленивцев»
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
1185-летие Наины Ельциной
11:50 (мск), источник: ТАСС

Челябинский завод впервые поставил погрузчик в Латинскую Америку

ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в «НПК «Уралвагонзавод») поставил погрузчик впервые в Латинскую Америку, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Состоялась первая заводская отгрузка колесной техники ЧТЗ в Латинскую Америку. Челябинский тракторный завод поставил погрузчик ПК-55 в Перу, своему официальному дилеру — компании Vostok-Sur Export-Import», — сказали на заводе.

Там отметили, что сбытовой партнер намерен организовать масштабную презентацию завода и его продукции. «На презентации побывают представители деловых кругов Перу, органов власти и средств массовой информации. Состоится также специальный тест-драйв, который позволит продемонстрировать возможности челябинской техники. Лишь после этого погрузчик будет продан одной из горнодобывающих фирм Перу, где займется перемещением горной породы», — добавили в пресс-службе.

По данным ЧТЗ, экспортный агрегат оснащен кондиционером, произведенными в Германии, мостами и трансмиссией. Он успешно выдержал заводские испытания и был принят комиссией, прошел таможенные процедуры. В пресс- службе отметили, что погрузчик по железной дороге вначале доставят до Санкт-Петербурга, оттуда — в Латинскую Америку морским путем через Атлантику.

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Соучастник теракта на Дубровке получил 19 лет колонии
Госсекретарь США приедет в Россию, но пропустит заседание НАТО
Минсельхоз России обвинил Турцию в нарушении правил ВТО
В правительстве задумались над возвращением налога с продаж
Соучастника теракта на Дубровке приговорили к 19 годам колонии
Кобзон рад, что Киев может запретить Самойловой въезд в страну
Моника Беллуччи станет ведущей Каннского фестиваля
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
Спорт
Разогнать команду: как прошел сезон и что делать биатлонистам В воскресенье в Холменколлене завершился розыгрыш Кубка мира
Авто
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ Выступая на 20-м Российском автомобильном форуме Adam Smith Conference, глава ПАО «АВТОВАЗ» Николя Мор рассказал, чем сейчас живёт российский автогигант
Hi-Tech
10 функций «ВКонтакте», о которых вы не знали Интересные и малоизвестные функции самой популярной в стране социальной сети. Опции, которые могут упростить вам жизнь или просто поднять настроение
Кино
Робби Уильямс хочет представлять Россию на «Евровидении» Такое заявление певец сделал в эфире «Первого канала» в рамках шоу «Пусть говорят»
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
Как выглядят ресницы после ламинирования и наращивания (фото) Всегда мечтали о длинных, густых, идеально подкрученных ресницах? Мы тоже! Поэтому посетили процедуры ламинирования, ботокса и наращивания
Дети
Фото Тимати с дочкой установило рекорд в соцсети Рэпер трогательно поздравил маленькую Алису с третьим днем рождения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь