Челябинский завод впервые поставил погрузчик в Латинскую Америку
ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в «НПК «Уралвагонзавод») поставил погрузчик впервые в Латинскую Америку, сообщили в
ЧЕЛЯБИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в «НПК «Уралвагонзавод») поставил погрузчик впервые в Латинскую Америку, сообщили в
«Состоялась первая заводская отгрузка колесной техники ЧТЗ в Латинскую Америку. Челябинский тракторный завод поставил погрузчик ПК-55 в Перу, своему официальному дилеру — компании
Там отметили, что сбытовой партнер намерен организовать масштабную презентацию завода и его продукции. «На презентации побывают представители деловых кругов Перу, органов власти и средств массовой информации. Состоится также специальный
По данным ЧТЗ, экспортный агрегат оснащен кондиционером, произведенными в Германии, мостами и трансмиссией. Он успешно выдержал заводские испытания и был принят комиссией, прошел таможенные процедуры. В пресс- службе отметили, что погрузчик по железной дороге вначале доставят до
Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним.