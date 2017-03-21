Челябинский завод впервые поставил погрузчик в Латинскую Америку

«Состоялась первая заводская отгрузка колесной техники ЧТЗ в Латинскую Америку. Челябинский тракторный завод поставил погрузчик ПК-55 в Перу, своему официальному дилеру — компании Vostok-Sur Export-Import», — сказали на заводе.

Там отметили, что сбытовой партнер намерен организовать масштабную презентацию завода и его продукции. «На презентации побывают представители деловых кругов Перу, органов власти и средств массовой информации. Состоится также специальный тест-драйв, который позволит продемонстрировать возможности челябинской техники. Лишь после этого погрузчик будет продан одной из горнодобывающих фирм Перу, где займется перемещением горной породы», — добавили в пресс-службе.

По данным ЧТЗ, экспортный агрегат оснащен кондиционером, произведенными в Германии, мостами и трансмиссией. Он успешно выдержал заводские испытания и был принят комиссией, прошел таможенные процедуры. В пресс- службе отметили, что погрузчик по железной дороге вначале доставят до Санкт-Петербурга, оттуда — в Латинскую Америку морским путем через Атлантику.

Челябинский тракторный завод работает с 1933 года, выпускает тракторы, бульдозеры, трубоукладчики, дизельные двигатели и запчасти к ним.