Уровень безработицы в Приморье остается стабильно низким

С начала 2017 года в Приморском крае отмечено снижение безработицы. По данным на 1 марта уровень регистрируемой безработицы достиг 1,4%. В прошлом году на эту дату показатель составлял 1,6%, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, в сравнение с аналогичным периодом прошлого года почти на две тысячи снизилась численность официально безработных. Сегодня эта цифра составляет чуть более 15 тысяч человек.

Традиционно в крупных городах Приморского края на одного незанятого гражданина приходится в среднем три вакантных рабочих места, в то время как в депрессивных районах на одну вакансию претендуют до трех человек.

«Низкий уровень безработицы отмечается во Владивостоке, Артеме, Уссурийске, Находке. Наибольший уровень безработицы отмечается Ольгинском, Анучинском, Красноармейском, Лазовском и Яковлевском районах», — информируют специалисты.

В этом году увеличилось число вакансий, заявленных в службу занятости работодателями. На 1 марта в списке рабочих мест значились почти 43 тысячи предложений (в 2016 году — 38 тысяч вакансий). 77% вакансий предназначены для рабочих профессий. Традиционно наибольшая потребность в работниках заявлена в сфере строительства, обрабатывающих производств, сельского хозяйства и торговли.

В январе-феврале за содействием в поисках работы в центры занятости обратились 7,3 тысячи приморцев. 2,8 тысячи человек уже трудоустроены, более двухсот граждан получили государственные услуги по профориентации.

Учитывая неблагоприятные факторы, объективно связанные с высокой напряженностью на рынке труда в некоторых муниципалитетах, сотрудники службы центров занятости предлагают самые разные формы трудоустройства. Это возможность финансово поддержать граждан, которые не могут устроиться на работу в короткий срок.

Так, почти 400 безработных получили возможность участия в общественных работах. Около 40 соискателей, испытывающих трудности при самостоятельном трудоустройстве, были трудоустроены временно. В их числе инвалиды, граждане предпенсионного возраста, одинокие и многодетные родители, уволенные с военной службы.

«Нам удалось подыскать подходящую работу для 70 школьников. Около 80 человек, задумывающиеся об открытии собственного дела, получили услуги самозанятости. 170 человек получили направление на повышение квалификации или обучение новой специальности, востребованной на рынке труда», — информирует директор департамента Лилия Лаврентьева.

Большим подспорьем для людей, ищущих работу, являются ярмарки вакансий рабочих мест труда. Наиболее крупная специализированная ярмарка для безработных женщин прошла на прошлой неделе во Владивостоке. Возможность личной встречи с представителями работодателей вызвала интерес у почти 200 безработных жительниц Приморья.